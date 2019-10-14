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Piyasa hacmi 225 milyar doların üzerinde

14.10.2019 12:10

Son güncelleme : 14.10.2019 12:16
Facebook`un kripto para birimi Libra`nın destek kaybetmeye devam etmesiyle kripto para birimleri piyasalarında izlenen aşağı yönlü eğilimin hafiflemesinin ardından piyasa hacmi, 226 milyar 131 milyon dolarla 225 milyar doların üzerine yükseldi.



DHA

Facebook'un, değeri aralarında dolar, euro ve ABD tahvillerinin yer aldığı bir değer basketine bağlı olarak piyasaya sürülmesi planlanan stablecoini Libra'ya yönelik gelişmeler devam ediyor. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'ün Libra'yla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde ifade vereceğinin duyurulmasının ardından PayPal, Visa, Mastercard, Stripe, Mercado Pago ve eBay'in de Libra Birliği'nden ayrıldığı açıklandı.

Visa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Visa şu anda Libra Birliği'ne katılmama kararı aldı. Bu konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz ve kararımızı, birliğin bütün yasal beklentileri karşılayıp karşılayamadığı gibi bazı faktörler yardımıyla vereceğiz" denildi.

Libra'daki gelişmelerin ardından piyasada izlenen düşüş eğiliminin hafiflemesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.13 artışla 8,356 dolara yükseldi ve 150 milyar 337 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,969 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 65'i yükseldi ve yüzde 15.96 ile en çok 50'nci sıradaki Centrality değer kazandı. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 2.25 ile yalnızca Bitcoin SV geriledi.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 226 milyar 148 milyon dolarla 225 milyar doların üzerine yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.13

2.Ethereum yüzde 1.06

3.Ripple yüzde 4.16

4. Tether yüzde 0.33

5.Bitcoin Cash yüzde 0.24

6.Litecoin yüzde 1.51

7.EOS yüzde 1.15

8.Binance Coin yüzde 2.26

10.Stellar yüzde 2.61 artarken

9.Bitcoin SV yüzde 2.25 düştü.




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