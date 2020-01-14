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Piyasa hacmi 230 milyar doların üzerinde

14.01.2020 18:05

Son güncelleme : 14.01.2020 18:42
Kripto para birimleri piyasalarında altcoinlerdeki kazançlarla yukarı yönlü eğilimin devam etmesine paralel olarak piyasa hacmi 233 milyar 474 milyon dolarla Kasım 2019`dan bu yana ilk kez 230 milyar doların üzerine yükseldi.



DHA

Kripto para birimleri piyasalarında, geçen hafta ABD-İran gerilimlerinin yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle görülen artış eğilimi, Craig Wright davasındaki gelişmelerle devam ediyor. Wright'ın Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto olduğuna ilişkin sunduğu yeni kanıtların ardından Bitcoin Cash'den çatallanan Bitcoin SV'nin öncülük ettiği artış eğilimi korunurken, veri analizi şirketi TokenAnalyst orta kurucusu Sid Shekar verdiği bir röportajda şu uyarıyı yaptı:

"Bazıları bu artışın Craig Wright'ın mahkemeye daha fazla kanıt sunmasından kaynaklandığını söylüyor fakat bu, olumlu gelişmelere verilen bir tepkiden çok toplu alıma işaret ediyor."

Bunun yanında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Yönetim Kurulu Başkanı Heath Tarbert da, komisyonun dijital para birimleri için yeni bir piyasa oluşturmaya hazırlandığını söyledi:

"Dijital para birimlerini CFTC dünyasına davet ederek, vadeli işlemler piyasasının da bu ürünlere bağlı olarak gelişmesine izin veriyoruz. Böylece insanlar Bitcoin veya Ethereum satın almak istediklerinde vadeli işlemler piyasasına güvenebiliyor."

Söz konusu olumlu gelişmelere paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7.48 artışla 8,711 dolara yükselirken, 158 milyar 198 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 67.7'sini oluşturdu.

Craig Wright davasındaki gelişmelere paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli altıncı kripto para birimi Bitcoin SV son 24 saatte yüzde 45.89 artışla en büyük 10'daki artışa öncülük ederken, Bitcoin SV'yi yüzde 22.43 ve yüzde 15.34 ile sırasıyla Bitcoin Cash ve Litecoin takip etti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 47.66 ile en çok 87'nci sıradaki BlockStamp yükselirken, yüzde 1.77, yüzde 1.58, yüzde 1.23, yüzde 1.14, yüzde 0.97, yüzde 0.44 ve yüzde 0.25 ile de sırasıyla yalnızca Ren, Seele, Enjin Coin, Molecular future, Quant, LUNA ve Siacoin düştü.

Altcoinlerdeki güçlü artışa paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 8.3 artışla 233 milyar 474 milyon dolarla 18 Kasım'dan bu yana ilk kez 230 milyar doların üzerini gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 109 milyar 817 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.48,

Etheruem yüzde 8.84,

Ripple yüzde 6.69,

Bitcoin Cash yüzde 22.43,

Tether yüzde 0.14,

Bitcoin SV yüzde 45.89,

Litecoin yüzde 15.34,

EOS yüzde 10,

Binance Coin yüzde 5.93,

Monero yüzde 7.38 yükseldi.




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