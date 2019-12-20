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Piyasalar ABD`nin büyüme verisine odaklandı

20.12.2019 09:22

Son güncelleme : 20.12.2019 09:25
Küresel piyasalar, ticaret gelişmelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün ABD`de 3`üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

ABD'de Çin ile varılan birinci faz ticaret anlaşmasının ardından dün de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı. Trump'ın ekonomi politikalarında önemli bir yer tutan ve Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA), genel kurulda 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi.

Trump, 2016 başkanlık seçimleri kapsamında, NAFTA'nın ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle iptal edilerek, ülke çıkarlarını daha iyi koruyacak bir  ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini savunmuştu.

Analistler, USMCA'nın NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunduğunu belirterek, bu anlaşmanın Trump'ın zaferi olarak görüldüğünü ifade etti.

Çin ile varılan birinci faz anlaşma sonrası NAFTA ile ilgili belirsizliğin de ortadan kalkması ile New York borsalarında rekorlar kırıldı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,49, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından  FTSE 100 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi ise günü yüzde 0,08'lik sınırlı değer kaybıyla tamamladı.

İngiltere'de Boris Johnson'ın seçim zaferinden sonra gözlerin Brexit  ile ilgili gelişmelere çevrildiğini belirten analistler, bugün veri takviminde Euro Bölgesi tüketici güven endeksi ve İngiltere'nin büyümesinin öne çıktığını bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda kasımda yıllık 0,5'e yükselmesine karşın pay piyasalarında sınırlı  da olsa düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 110.500-111.300 dar bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 artışla 110.599 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,3 artışla yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan ve 5,9430'dan kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9300'e geriledi.

Analistler, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.200'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı cari işlemler dengesi

12.30 İngiltere, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.30 ABD, 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

18.00 Euro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi




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