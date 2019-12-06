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Piyasalar ABD`nin istihdam verilerine odaklandı

06.12.2019 09:27

Son güncelleme : 06.12.2019 09:27
Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bugün açıklanacak ABD’nin istihdam raporu takip edilecek.



AA

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verisi, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, piyasaların ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlese de genel olarak bu ay içinde bir anlaşma imzalanabileceği iyimserliğinin fiyatlandığını bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan dış ticaret açığı 47,2 milyar dolarla beklentilerden düşük kalırken, haftalık işsizlik başvuruları da tahminlerin  altında kalarak tarihi düşük seviyelerinde seyretti. Bu gelişmelerle dün Dow  Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05  değer kazandı.

Gelecek hafta Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, bugün açıklanacak verilerin ise güçlü istihdam piyasasına  işaret etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında iyimserlik artmadan önce  kapanan borsalarda düşüşler görüldü. Açıklanan Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme  verisinin yüzde 1,2 ile beklentiler düzeyinde kalmasına karşın Almanya'da fabrika siparişlerindeki gerileme sonrası DAX endeksi yüzde 0,65 ve İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol  fiyatlarının 3 günlük yükselişin ardından değer kaybıyla işlem görmesi dikkati  çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dün akşam Viyana'da  başlayan 177'nci Olağan Toplantısı'ndan, ham petrol üretim kesintine ilişkin süre  veya miktarla ilgili herhangi bir karar çıkmadı. Rusya dahil 10 üyeli OPEC dışı  petrol üreticisi ülkenin OPEC'le birlikte düzenleyeceği 7'nci Bakanlar Toplantısı  ise, bugün yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) Viyana'da gerçekleştirilecek.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr  Novak, OPEC'in petrol üretiminin günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye  ettiğini söylemişti.

Bu gelişmelerle, dün analistlerin önemli direnç olarak  nitelendirdikleri 64,5 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya  piyasalarında 63,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser fiyatlamaların etkisiyle  kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik  endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi,  analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki  kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak, 108.659 puanla 24 Nisan 2018'den bu  yana en yüksek kapanışını yaptı. Dün 5,7508'den günü tamamlayan dolar/TL ise,  bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7510 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını belirterek,  dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının takip edileceğini söyledi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini  ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini  kaydetti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım  yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise  "negatif"te tutmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik  kazançlar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi aralık ayı tüketici güven endeksi




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