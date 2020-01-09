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Piyasalar artan iyimserlikle pozitif seyrediyor

09.01.2020 09:19

Son güncelleme : 09.01.2020 09:19
Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki tansiyonun azalması ile pozitif seyrediyor.



AA

ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD Başkanı Donald Trump'ın  açıklamaları ile azalması New York borsasında rekor getirirken, petrol ve altın  fiyatları da geriledi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın saldırıları ile ilgili  olarak "Herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir  şey." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini  dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun Orta Doğu sürecine daha çok müdahil olmasını  isteyeceğini kaydetti.

Analistler, karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların  gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının  piyasalarda iyimserliği artırdığını bildirdi.

Bu gelişmelerle ABD'de S&P 500 endeksi gün içinde tarihi zirvesini  görürken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artışla kapanış rekorunu kırdı. Dow Jones  endeksi ise yüzde 0,56 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını  yaptı.

Artan iyimserlikle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 3  azalışla 66 dolar sınırına kadar gerilerken, altının ons fiyatı 1.611 dolar  seviyesinden düşüşe geçerek 1.555 dolara indi.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul ederken,  artan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında yükselişler görüldü. Dün  açıklanan Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin de beklentilerden iyi gelmesi  sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71 Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula  von der Leyen ile yaptığı görüşmenin, Brexit anlaşmasını 31 Ocak’ta hayata  geçirme konusunda kararlı olan İngiltere hükümeti tarafından "olumlu" olarak  değerlendirilmesi sonrası sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3117'den  işlem görüyor.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyrin Asya borsaları ile yeni  güne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  2,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen  güçlü alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre  yüzde 0,25 artışla 112.876 puandan tamamladı. Dün Trump'ın açıklamaları sonrası  5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde  1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 5,9250 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere  açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 113.400 ve 115.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,  dolar/TL'de ise 5,90-5,95 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı dış ticaret dengesi sanayi üretimi endeksi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




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Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,23  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
B. Petrol 65,81 65,81 0,37  
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