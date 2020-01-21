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Piyasalar Asya`daki `virüs` nedeniyle tedirgin

21.01.2020 09:33

Son güncelleme : 21.01.2020 09:33
Küresel piyasalar, Çin`de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın neden olduğu tedirginlikle negatif bir seyir izliyor.



AA

Çinli yetkililerin, Vuhan kentinde SARS benzeri virüsten etkilenenlerin sayısının 100’ü geçtiğini açıklaması sonrası bugün Asya  piyasalarında ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde sert düşüşler görülüyor.

Virüse ilişkin endişeler nedeniyle aralarında Tayland ve Japonya'nın  da olduğu bazı Asya ülkelerinde ve ABD'deki bazı havalimanlarında, Vuhan ve iç  bölgelerindeki diğer merkezlerden gelen yolculara sağlık taraması yapılmaya  başlandı. Tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgının, 2002 ve  2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan SARS salgınını hatırlatması nedeniyle  endişeye yol açıyor.

Asya'da sağlık konusundaki tedirginliklerin yanı sıra dün uluslararası  kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Hong Kong'un kredi notunu "AA2"den  "AA3"e düşürmesi de Asya borsalarını negatif etkileyen bir başka gelişme oldu.

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda  politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası artan küresel tedirginliklerle  Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang  Seng endeksindeki değer kaybı yüzde 2'yi aşarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi  de yüzde 1,2 geriledi.

Altının ons fiyatı, artan tedirginliğin güvenli liman arayışlarına  neden olması sonrası yükselişini sürdürerek 1,569 dolara kadar çıktı.

BoJ bugünkü kararında çok gevşek para politikasına sadık kalacağını  belirterek, beklendiği gibi kısa vadeli faiz oranını yüzde  -0,1 ve 10 yıllık  devlet tahvili faiz hedefini yüzde 0 olarak korudu. BoJ, nisanda başlayacak mali  yıl için büyüme tahminini ise 0,7'den yüzde 0,9'a yükseltti.

Dün resmi tatil nedeniyle ABD pay piyasalarında işlem  gerçekleştirilmezken, Avrupa pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Yurt içinde ise borsada 2 yıl aradan sonra geçen hafta başlayan  rekorlar yeni haftaya da taşındı. BIST 100 endeksi dün 122.926 puanla tüm  zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kırarken, kapanış rekorunu da 122.620  puana geliştirdi. Dün yüzde 0,5 yükselişle 5,9185'ten kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,9290 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019  değerlendirme toplantısında, enflasyonla mücadelenin 2020'de etkin bir şekilde  sürdürüleceğini vurgulamasının, piyasa faizlerinin düşmesini, pay piyasalarında  alışların güçlenmesini sağladığını ifade etti. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık  gösterge tahvilin bileşik faizi dün yüzde 10,23 ile Kasım 2016'dan bu yana en  düşük seviyesine geriledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu dile getiren analistler, Çin'deki  gelişmeler ve Trump'ın yargı sürecinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan  BIST 100 endeksinde, 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500  seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, düşüşlerde 120.000'in  destek konumuna gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,95'in direnç olarak öne  çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, aralık ayı işsizlik verileri

13.00 Almanya, ocak ayı ZEW endeksleri




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Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,05  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,02  
B. Petrol 64,64 64,64 -0,56  
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