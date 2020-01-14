Bu sabah güne 5,87 seviyesinde başlayan Dolar/TL daha sonra 5.90 seviyesine tırmandı. Gram altının fiyatı ise 290 TL seviyesine gerilerken saat 11.00 itibari ile 292 TL seviyesine çıktı.
Piyasalar bu sabah güne nasıl başladı?
14.01.2020 09:27
Son güncelleme : 14.01.2020 11:14
FOREKS
Gram altın
dün 293 TL'den işlem görürken bu sabah güne 290 TL
seviyesinde başlamıştı. Saat 11.00 itibari ile gram altının fiyatı tekrar 292 TL'ye çıktı. ABD’de enflasyon verisi takip edilirken, iç piyasalar ise Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesle ilgili görüşmeye ilişkin, “Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi” dedi.
ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının yarın imzalanması beklenirken, anlaşmayı imzalayacak Çinli heyet dün ABD'ye ulaştı.
Ticaret anlaşması öncesi ABD, Çin'i kur manipülatörü listesinden çıkardı. Bu gelişme ile dolar/yuan paritesi, düşüş eğilimini sürdürerek 6,90'ın altına kadar geriledi.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmelerin risk iştahını artırdığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.543 dolardan işlem görüyor. Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira
bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 479 TL
Yarım altın: 959 TL
Gram altın: 292 TL
Cumhuriyet altını: 1966 TL
Altının ons fiyatı: 1543 dolar
10:58119.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -408,97
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.643
En Düşük
119.575
10:585,8978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,9014
En Düşük
5,8604
10:586,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5764
En Düşük
6,5283
10:58292,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,32
|Açılış
|: 292,41
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
292,65
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.371.953
|% 19,86
|
|EGCYH
|0,33
|128.469
|% 10,00
|
|SELGD
|2,03
|345.784
|% 9,73
|
|BALAT
|2,84
|202.935
|% 9,65
|
|EKIZ
|0,82
|22.637
|% 9,33
|
|GLBMD
|2,22
|440.233
|% -14,94
|
|RYGYO
|5,74
|31.474.735
|% -9,03
|
|TIRE
|6,40
|78.803.795
|% -8,31
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|RYSAS
|6,35
|51.301.482
|% -7,70
|
|THYAO
|14,82
|649.922.728
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,97
|323.369.133
|% 0,00
|
|PETKM
|4,06
|297.770.992
|% -0,73
|
|ASELS
|23,14
|276.965.633
|% 0,96
|
|HALKB
|6,59
|123.711.698
|% -0,15
|
|KRDMD
|2,97
|323.369.133
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,56
|116.263.240
|% -1,27
|
|PETKM
|4,06
|297.770.992
|% -0,73
|
|THYAO
|14,82
|649.922.728
|% -0,13
|
|ALBRK
|1,70
|72.036.894
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6275
|7,6658
|% 0,40
|
|Frank
|6,0498
|6,0862
|% 0,57
|
|Riyal
|1,5665
|1,5743
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,85
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,12
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,20
|64,20
|0,00
|