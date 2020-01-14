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Piyasalar bu sabah güne nasıl başladı?

14.01.2020 09:27

Son güncelleme : 14.01.2020 11:14
Bu sabah güne 5,87 seviyesinde başlayan Dolar/TL daha sonra 5.90 seviyesine tırmandı. Gram altının fiyatı ise 290 TL seviyesine gerilerken saat 11.00 itibari ile 292 TL seviyesine çıktı.



FOREKS

Gram altın dün 293 TL'den işlem görürken bu sabah güne 290 TL seviyesinde başlamıştı. Saat 11.00 itibari ile gram altının fiyatı tekrar 292 TL'ye çıktı. ABD’de enflasyon verisi takip edilirken, iç piyasalar ise Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesle ilgili görüşmeye ilişkin, “Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi” dedi.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının yarın  imzalanması beklenirken, anlaşmayı imzalayacak Çinli heyet dün ABD'ye ulaştı.

Ticaret anlaşması öncesi ABD, Çin'i kur manipülatörü listesinden  çıkardı. Bu gelişme ile dolar/yuan paritesi, düşüş eğilimini sürdürerek 6,90'ın  altına kadar geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki bu gelişmelerin risk iştahını  artırdığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında  1.543 dolardan işlem görüyor. Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini  belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek,  1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının  izlenmesi gerektiğini kaydetti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
 
Çeyrek altın: 479 TL
 
Yarım altın: 959 TL
 
Gram altın: 292 TL
 
Cumhuriyet altını: 1966 TL
 
Altının ons fiyatı: 1543 dolar







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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6275 7,6658 % 0,40  
Frank 6,0498 6,0862 % 0,57  
Riyal 1,5665 1,5743 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.543 1.543 -5,85  
Altın Gr. 292 292 0,12  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,22  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,20 64,20 0,00  
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