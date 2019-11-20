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Piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

20.11.2019 09:05

Son güncelleme : 20.11.2019 09:05
Küresel piyasalar dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası`nın ekim ayı toplantı tutanakları takip edilecek.



AA

Fed'in ekim ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin  tutanaklar yatırımcıların odağında olacak. FOMC'nin 30 Ekim'deki toplantısında  faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75-1,50 aralığına çekildi. Analistler,  faiz indirimine rağmen karar metnini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın  açıklamalarını şahin olarak değerlendirirken, toplantı tutanaklarında Fed'in  gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

ABD ile Çin arasında gelecek ay ticaret anlaşması imzalanabileceğine  ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çinli Huawei'ye  yönelik ürün ihracat ve transfer gibi işlemleri içeren Geçici Genel Lisans  süresini 90 gün daha uzatması pay piyasalarında olumlu havanın devamını sağladı.

Dün ABD'de ekim ayı inşaat izinleri aylık yüzde 5 artışla piyasa  beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, New York Fed Başkanı John Williams yaptığı  konuşmada küresel faktörlerin ekonomiyi beklentinin üzerinde yavaşlatması  durumunda faiz indiriminin düşünülebileceğini ifade etti.

Ayrıca ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması  kapsamında yapılan kamuya açık oturumların üçüncü gününde, ABD Başkan Yardımcısı  Mike Pence'in yardımcılarından Jennifer Williams ve ABD'li üst düzey Ulusal  Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman ifade verdi. Trump, Beyaz Saray'daki  kabine toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda minik fırıldak  Adam Schiff tarafından yürütülen düzmece bir mahkeme var. Bizim ortada  avukatımız, şahidimiz yok. Yine de bu soruşturmayı izledim. Cumhuriyetçiler bu  soruşturmayı öldürüyor. İyi iş çıkarıyorlar çünkü bu soruşturma bir sahtekarlık."  ifadelerini kullandı.

Bugünkü Fed tutanakları öncesi, dün New York borsasında tarihi  zirveden gelen kar satışları ile Dow Jones endeksi günü yüzde 0,36'lık düşüşle  tamamlarken, S&P 500 endeksi günü yüzde 0,06 düşüşle tarihi zirve olan 3.120  puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak rekor seviyesi olan 8.571  puandan tamamladı.

Avrupa tarafında, dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.  Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer  kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 düşüş kaydetti.

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da  ihracat piyasa beklentilerinin üzerinde gerilerken kapanışa yakın Nikkei 225  endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay  bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde son bir aydır etkili olan yükseliş rallisi ile  yatırımcısına kazandıran BIST 100 endeksi, dün 30 Nisan 2018'den bu yana en  yüksek seviye olan 107.769,77 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki  kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazancıyla 107.528,68 puandan tamamladı.

Analistler, endekste 106.000-107.000 bandının orta ve uzun vadeli  görünüm açısından kritik destek bölgesi olduğunu vurgulayarak, 107.000'in  üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000'in direnç konumuna geleceğini  ifade etti.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 5,70 seviyesinin  altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden kapanan dolar/TL, bugün bankalararası  piyasanın açılışında 5,7115 seviyesinde dengelendi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Almanya, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, MBA mortgage başvuruları

17.30 Türkiye, ekim ayı Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

22.00 ABD, Fed Toplantı Tutanakları




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