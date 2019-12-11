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Piyasalar Fed`e odaklandı

11.12.2019 09:31

Son güncelleme : 11.12.2019 09:31
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamaları bekliyor.



AA

Fed'in dün başlayan yılın son Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar, yatırımcıların odağında bulunurken, faizlerde değişiklik beklenmeyen toplantının karar metni ve Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Küresel ekonomideki yavaşlama ve resesyon endişelerinin artmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret konusunda avantaj elde etmek için  faizlerin düşürülmesi gerektiği söylemlerinin gölgesinde, bu yılın ikinci yarısında 3 kez 25 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 1,50-1,75  aralığına çeken Fed, repo piyasasındaki ihaleleri ile de bilançosunu tekrar  büyütmeye başladı.

Analistler, FOMC karar metnindeki ifadeler ve Fed üyelerinin gelecek  yıla ilişkin öngörülerinin takip edileceğini belirterek, son dönemde gelen  makroekonomik verilerdeki güçlü seyir nedeniyle büyük ihtimalle faiz konusunda  "bekle-gör" politikasının izleneceğini bildirdi.

Dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle New York borsasında  sakin bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde  0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ile sınırlı oranda değer kaybetti.

Avrupa tarafında, İngiltere'de yarın gerçekleştirilecek genel seçim ve  Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, gündemin odağında yer alıyor.  İngiltere'de seçim anketlerine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki  Muhafazakar Parti'nin önde olduğu görünse de aradaki farkın fazla olmayabileceği  yönündeki anket sonuçları nedeniyle sterlin/dolar paritesi bugün yüzde 0,4 değer  kaybıyla 1,3140'a geriledi.

ECB'nin ise yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği  toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,28 değer kaybetti. Fransa'da CAC 50 endeksi ise yüzde 0,18 yükseliş  kaydetti.

ABD'nin 15 Aralık'ta devreye girmesi beklenen Çin'e uygulanacak yeni  gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin soru işaretleri devam  ederken, buna bağlı olarak bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.  Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Altının ons fiyatı ise yatay  seyretti.

Yurt içinde ise yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kuru 5,80'in hemen üzerinde dengelenirken, dün satış  ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,71 azalan BIST 100 endeksi günü 108.011 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise  ABD'de enflasyon ve Fed'in faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000  puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise  5,8270'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.  Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık  cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı




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