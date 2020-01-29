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Piyasalar Fed`in faiz kararını bekliyor

29.01.2020 09:19

Son güncelleme : 29.01.2020 09:19
Küresel piyasalarda, koronavirüs ve siyasi gelişmeler nedeniyle her ne kadar dalgalı bir seyir izlense de toparlanma isteği öne çıkarken, ABD Merkez Bankası`nın bu akşamki faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı açıklamalar bekleniyor.



AA

Fed'in dün başlayan yılın ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, faizlerde  değişiklik beklenmeyen toplantının karar metni ile Powell'ın açıklamalarından,  gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

Bankaya faiz indirimi çağrısında bulunmaktan kaçınmayan ABD Başkanı  Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fed'in  faizleri, çok daha düşük olan diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için  düşürmesi gerektiğini belirterek, bunun ardından borç ödemeye ve yeniden finanse  etmeye odaklanacaklarını söyledi.

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi beklentilerine  bakıldığında yüzde 12 gibi düşük bir ihtimal bulunduğunu aktararak, son dönemde  gelen pozitif makroekonomik verilerin ardından bankanın faiz konusunda  "bekle-gör" politikasını izlemeye devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Piyasa fiyatlamaları açısından, global bir sorun haline gelen ve  bugüne kadar 15'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili gelişmeler de  yakından takip ediliyor. Son durumda Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle can  kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı da 5 bin 974'e yükselmiş durumda.  Virüsün küresel ekonomiye yansımalarına yönelik endişelerin giderek arttığına  işaret eden uzmanlar, buna karşın salgının ekonomik boyutunun hesaplanması için  henüz erken olduğunu vurguluyor.

Jeopolitik gelişmeler açısından risk algısını artıran diğer bir  gelişme ise Trump'ın dün sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün,  İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıklaması oldu. Trump,  planın Filistinliler için "son şans" olduğunu ifade ederken, İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu da plan kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini  İsrail toprağı olarak tanıyacağını duyurdu. Netanyahu ayrıca, Trump'ın planına  göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Trump'ın sözde barış planını  reddettiklerini açıklayarak, "Kudüs satılık değildir." dedi. Trump'ın sözde barış  planına Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden tepki gelirken, Suudi  Arabistan'ın planı desteklediğine dair açıklaması dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm  bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz."  ifadesini kullandı.

Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Astana anlaşmaları ve  Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın tümüne  hakim olmasına dair yansımaların da jeopolitik tarafta risk algısına yön vermesi  bekleniyor.

PİYASALAR

Dünya çapında yaşanan gelişmelerin küresel risk iştahını negatif  etkilediği görülürken, gelen tepki alımları ile pay piyasalarında toparlanma çabası öne çıktı.

New York borsasında dün yükselişler yaşanırken, 10 yıllık tahvil  faizleri, dün yüzde 1,57 ile 3,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından  başladığı yükselişini bugün de sürdürdü ve yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi.  Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq endeksi yüzde  1,43 değer kazandı. Dolar endeksi ise analistlerin kritik seviye olarak  nitelendirdiği 98 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Avrupa tarafında Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90, Fransa'da CAC  40 endeksi yüzde 1,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Dün  29 Kasım 2019'dan bu yana ilk kez 1,10 kritik eşiğinin altını gören avro/dolar  paritesi ise bugün yüzde 0,07 düşüşle 1,1015 seviyelerinden işlem görüyor.

Asya borsalarında Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla birçok ülke  borsasında işlem yapılmazken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 7  günlük düşüşüne son vererek bugün yüzde 0,6 artış kaydettiği, Güney Kore'de Kospi  endeksinin ise yüzde 0,7 yükseldiği görüldü.

Yurt içi tarafta ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü  yüzde 0,29 değer kaybıyla 119.801,63 puandan tamamlarken, dolar/TL paritesi son  dönemdeki 5,93-5,96 bandındaki hareketini sürdürdü. Dolar/TL, bugün de 5,9430  seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise  Fed'in faiz kararının izleneceğini belirterek, dış politik gelişmelerin ve  koronavirüs ile ilgili haber akışının fiyatlamalar açısından daha belirleyici  olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.200 puanın destek olarak  izleneceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 115.000 seviyesinin gündeme  gelebileceğini ifade eden analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 121.600  puanın direnç konumda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi

10.00 Almanya, şubat Tüketici Güven Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı öncü dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, aralık ayı askıda konut satışları

22.00 ABD, Fed faiz kararı




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