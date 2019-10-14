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Piyasalar haftaya pozitif başladı

14.10.2019 09:20

Son güncelleme : 14.10.2019 09:20
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sağlanan ilerleme ile pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi ve Barış Pınarı Harekatı`na ilişkin gelişmeler takip edilecek.



AA

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret müzakereleri hakkında yaptığı  açıklamada, gelecek ay imzalanabilecek bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaşma sağlandığını söylerken, ilk aşamada bu hafta uygulamaya girecek ek gümrük  vergilerinin ertelendiği, Çin'in ise tarımsal ürün alımı ile birlikte mülkiyet  hakları ve finansal servisler konusunda adımlar atacağı kaydedildi.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle Cuma günü New York  borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq  endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini  koruyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e  yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı. AB tarafından yapılan  açıklamada, anlaşmada Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır uygulamasını  engelleyecek, tüm adanın ekonomisini ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruyacak çözüm  olması gerektiği vurgulanırken, geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul  görmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın atacağı adımlar takip ediliyor.

Brexit belirsizliği devam etse de artan küresel risk iştahı cuma günü  pay piyasalarının hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı. Geçen haftanın son  işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde  1,73 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti.

Bugün, Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında  kalması ve Hong Kong'da devam eden gösterilere karşın pay piyasalarında alış  ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya'da piyasaların resmi tatil nedeniyle  kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi de  yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Cuma günü yüzde 0,25 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 99.000  puanın hemen üzerinde tamamlarken, akşam saatlerinde yükselişe geçen ve  5,8853'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,90  seviyesinde işlem görüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen  açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren  analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olacağını söyledi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanmaya başlayacak bilançoların hisse  ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini belirterek, hafta boyunca dünya  genelindeki sanayi üretimi ve cuma günü açıklanacak Çin'in büyüme verisinin  izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda geldiğini bildiren analistler, dolar/TL'de 5,92'nin  önemli direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi




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