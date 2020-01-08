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Piyasalar jeopolitik belirsizlikleri fiyatlıyor

08.01.2020 09:29

Son güncelleme : 08.01.2020 09:29
Küresel piyasalarda yatırımcılar İran`ın, Irak`taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik riskleri fiyatlamaya çalışıyor.



AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın  muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu  iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza  geçirilmiş olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da Irak'taki saldırılar sonrası yaptığı ilk  açıklamada "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü  hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor" ifadelerini  kullanırken, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından, ABD uçaklarının İran,  Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerinde uçuşları geçici olarak  durduruldu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Tahran'ın gerginlik  veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını  bildirdi.

Analistler, İran'ın füze saldırısına karşın Trump'tan gelen ilk  açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını  engellediğini belirterek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edileceğini  ifade etti.

Trump'ın bugün detaylı açıklamalarda bulunmasının beklendiğini dile getiren analistler, piyasaların jeopolitik belirsizliklerle genel olarak negatif  seyrettiğini dile getirdi.

Asya piyasalarında altının ons fiyatı güvenli liman alımlarıyla Mart  2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1.611 doları görmesinin ardından şu  dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kazancıyla 1.592 dolardan işlem  görüyor.

Yatırımcıların riskten kaçış aracı olarak gördüğü enstrümanlardan bir  diğeri olan gelişmiş ülke tahvillerinin faizleri ise hızla geriledi. ABD'nin 10  yıllık tahvil faizleri yüzde 1,78'in altına inerken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil  faizleri de yüzde eksi 0,30'a kadar düştü.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve  Nsdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Avrupa'da, dün açıklanan perakende satışlar verisinin yüzde 1 ile  beklentilerin üzerinde artması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,76 değer  kazanırken, İngiltere ve Fransa'da endeksler yatay seyretti.

Bugün artan jeopolitik risklerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde  1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, yüzde  1,07 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 112.600 puandan tamamladı. Dün yatay  seyirle 5,9729'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  5,9760 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'deki veri gündemi ile ABD Başkanı  Trump'ın İran'ın saldırısı ile ilgili yapacağı açıklamaların takip edileceğini  bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin destek,  113.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,9750  üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,99 seviyesinin gündeme gelebileceğini  söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı finansal araçların reel getirileri

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı ekonomik güven endeksi

16.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

17.30 Türkiye, aralık ayı nakit bütçe dengesi




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