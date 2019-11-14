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Piyasalar karışık seyrediyor

14.11.2019 09:18

Son güncelleme : 14.11.2019 09:18
Küresel piyasalar, ABD`deki yoğun haber akışı ve dünya genelinde açıklanan önemli makroekonomik verilerle dalgalı bir seyir izliyor.



AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yaptıkları  açıklamalarla piyasalardaki soru işaretlerini giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından, ABD ile 100 milyar  dolarlık ikili ticaret hedefine bağlılıklarını tekrarladıklarını, her türlü  bürokratik engelleme girişimine rağmen Türk-Amerikan ilişkilerini ilerletme  noktasındaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirterek, "İnşallah iki lider  olarak ikili münasebetlerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum."  değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  "çok harika ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde  çalıştıklarını ifade eden Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler konusunda sağlanan  ilerleme sonrası dün ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni  olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar  tasarısının oylanmasını bloke etti.

Söz konusu gelişmelerle dolar/TL, içinde bulunduğu 5,72-5,78 bandı  içindeki dalgalı seyrini sürdürdü ve bugün bankalararası piyasanın açılışında  5,7630 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Erdoğan ve Trump’ın açıklamaları ile Graham’ın adımı  birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari  ilişkiler konusundaki iyimserliğin arttığını söyledi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,8 ile  beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome  Powell'ın Kongre'de yaptığı sunumda para politikasına ilişkin yeni bir ipucu  vermemesi sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones  endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,07 değer kazandı, Nasdaq endeksi  yüzde 0,05 düşüş kaydetti.

Fed Başkanı Powell, Kongre'deki konuşmasında, enflasyon ve istihdamdaki pozitif görünüme vurgu yaparken, faiz indirimleri ve diğer alınan  para politikası kararlarının etkilerini takip edeceklerini bildirdi.

Dolar endeksi, bu gelişmelerle analistlerin önemli direnç olarak  nitelendirdiği 98,5'i test etti ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak GSYH verileri öncesinde dün pay  piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21  değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan GSYH verisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 0,2  ile beklentilerin altında büyümesi ve Çin'de sanayi üretiminin yıllık yüzde 4,7  ile öngörülerin altında artması sonrası pay piyasalarında karışık bir seyir  izleniyor. Protesto gösterilerinin devam ettiği Hong Kong'da Hang Seng endeksi  yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, ABD ile  devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmadığı Çin'de  Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 105.000 puanın üzerini  test etmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 104.828 puandan tamamladı.

Endekste 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu vurgulayan analistler, bu seviyenin  üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş trendinin güçlenmesini ve uzun vadeye  yayılmasını sağlayacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 3. çeyrek GSYH

12.30 İngiltere, ekim ayı perakende satışlar

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları




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Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 17,00 17,02 0,07  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 0,02  
B. Petrol 62,83 62,83 0,46  
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