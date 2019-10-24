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Piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı

24.10.2019 09:23

Son güncelleme : 24.10.2019 09:23
Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası`nın toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın faiz kararı takip edilecek.



AA

Bugün küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Mario Draghi başkanlığındaki son toplantısı ve yoğun veri takvimi takip ediliyor. Yurt içinde ise ABD Başkanı  Donald Trump'ın dün akşam Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağı açıklaması sonrası pozitif seyreden piyasalarda, TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında yer alıyor.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 100 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor. TCMB son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmişti.

Bugünkü PPK toplantısı öncesinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,75, TCMB'nin beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 12,69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, gerçekleşen enflasyon ve beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerini sürdüreceğini belirterek, bugünkü karar metninde, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısı için yapılacak iletişimin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de dün, açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı  hareketlere neden olduğu günde Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi  yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemi meşgul etmeye devam  ederken, dün açıklanan Avro Bölgesi tüketici güven endeksi düşüşünü devam  ettirdi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  0,67 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,08 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre gerilemesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise  yüzde 0,4 geriledi. Dün yüzde 2,4 artarak 61,3 dolarla yaklaşık 4 haftanın en yükseğine çıkan Brent petrolün varil fiyatı ise 61 doların hemen altında yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün azalan risk iştahı ile yükseliş eğilimini sürdüren  BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785 puandan tamamladı. Yurt  içi piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile düşüşü ive  kazanan dolar/TL ise 5,7253'ü görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın  açılışında 5,7410 seviyesinden işlem görüyor.

Trump, dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen  yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek,  Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge  oluşturulduğunu ifade etti.

Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile düzelen  diplomatik ilişkilerin etkisiyle Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının  ortadan kalktığını dile getiren analistler, döviz kurlarının sakin bir seyir  izlemesi ve BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin  beklenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puan üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini kaydederek, dolar/TL'de ise 5,72 ve 5,65 seviyelerinin  takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

16.45 ABD, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları




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