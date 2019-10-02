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Piyasalar negatif seyrediyor

02.10.2019 09:17

Son güncelleme : 02.10.2019 09:17
Küresel piyasalar, ABD`de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.



AA

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI), eylülde 47,8 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, ABD  Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Brexit belirsizliği ve Hong Kong'daki protestolar da piyasalarda risk iştahını azaltan önemli etkenler oldu.

Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin, "Şu anda  olanların bir azil değil, bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" değerlendirmesi  yaparken, ABD Merkez Bankası'nı da faizleri yüksek tuttukları gerekçesiyle  eleştirmeye devam etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin  kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla dün düzenlenen yürüyüş sırasında polisle  göstericiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir göstericinin polis tarafından  açılan ateş sonucu yaralanması sonrası bölgeye ilişkin endişeler tırmanmaya devam  ediyor.

Azalan risk iştahı ile gelişmiş ülke tahvillerine talep artarken, pay  piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,28, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq  endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise Brexit ve hükümete ilişkin belirsizliklerin devam  ettiği İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, imalat sanayi PMI verisi 10  yılın en düşük seviyesine gerileyen Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,32 ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem  gerçekleştirilmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5  değer kaybetti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurlarındaki  yükseliş eğilimi dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da satışların etkisini  artırdığı görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,10 değer kaybederek günü 103.877  puandan tamamlarken, yüzde 1,3 artışla 5,7231'den kapanan dolar/TL, bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,7250 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu ifade ederek, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek,  105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de 5,70 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,7450'nin direnç olarak  takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, inşaat sektörü PMI

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı




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