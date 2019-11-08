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Piyasalar pozitif görünümünü koruyor

08.11.2019 09:24

Son güncelleme : 08.11.2019 09:24
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken, New York borsasında rekorlar kırıldı.



AA

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmemesi sonrası tamamen ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine odaklanan pay piyasaları, bir anlaşma sağlanacağı iyimserliğini fiyatlamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ekonomik aktiviteye ilişkin  belirsizliklere karşın pozitif görünümü koruyan piyasalarda, dün ABD endekslerinde rekorlar kırıldı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak, tarihi zirvelerinden kapanış yaptı.

Avrupa tarafında, BoE'nin politika faizini yüzde 0,75'te sabit  tutmasına karşın, kararın Temmuz 2016'dan bu yana ilk kez oy birliğiyle alınmaması ve 2020 yılı büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,2'ye çekilmesi dikkati çekti.

Bu gelişmelere karşın artan küresel risk iştahı ile pozitif seyreden  borsalarda alıcılı, tahvillerde ise satıcılı bir seyir izlendi. Almanya 10 yıllık  tahvil faizleri dün yüzde -0,34'ten yüzde -0,23'e kadar çıkarken, DAX endeksi  yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,41 yükseliş kaydetti.

Piyasalardaki iyimserlikle tahvillerde olduğu gibi güvenli liman  olarak görülen altının ons fiyatında da sert düşüşler görüldü. Dün yüzde 1,56  azalışla 1.460 dolara kadar gerileyen ons altın, bugün Asya piyasalarında 1.469  dolar seviyesinde dengelendi.

Asya pay piyasalarında ise bugün sakin bir seyir izleniyor. Kapanışa  yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay  bileşik endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde bulunuyor.

Yurt içinde, ekonomik aktivitedeki dengelenme sürecinin hem verilerde  hem de gelecek dönem tahminleri üzerinde pozitif etkilerini göstermesi ile pay  piyasalarının hafta başından bu yana yükselişini sürdürdüğü görülüyor. BIST 100  endeksi, dün yüzde 2,37 değer kazanarak günü 103.544 puandan tamamladı. Dün  5,73-5,76 bandında seyreden dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında  5,7510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı  yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini  anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil  ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın  ardından pay piyasalarında da alımların güçlendiğini ifade eden analistler, BIST  100 endeksinde güçlü direnç konumundaki 105.000-105.500 bandının aşılabileceğini  söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise  ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip  edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

10.00 Almanya, eylül ayı cari işlemler dengesi

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi




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Tam 1.811 1.856 -8,03  
Yarım 875 898 -3,89  
Çeyrek 439 449 -1,94  
Gümüş.Ons 17,00 17,04 -0,09  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 -0,02  
B. Petrol 62,11 62,11 -0,18  
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