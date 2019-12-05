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Piyasalar pozitif seyrediyor

05.12.2019 09:22

Son güncelleme : 05.12.2019 09:22
Küresel piyasalar pozitif seyrederken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu takip edilecek.



AA

ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan haberler piyasalardaki risk iştahını artırırken, buna bağlı olarak New York borsası üst üste 3 işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandırdı.

Dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin 53,9 ile beklentilerin  altında kalmasına karşın, verinin detaylarının ekonomiye ilişkin pozitif görünümü desteklemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Avrupa tarafında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi  tehditleri ve Avrupa Birliği'nin, ABD'nin olası tarife artırımlarına karşı birlikte hareket edileceği yönündeki açıklamalarına rağmen dün sona eren  İngiltere'deki NATO Liderler Toplantısı'ndan gelen haberler piyasalarda dinamikleri değiştirecek boyuta ulaşmadı.

Dün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin tahminleri aşması ve artan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  0,42 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarında dün görülen pozitif seyir, Asya piyasaları  ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve’den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.  Dün yüzde 0,85 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.701 puandan tamamlarken, yüzde 0,1 artışla 5,7500'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın  açılışında 5,7490 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını kaydetti.

Yarın ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getiren analistler, Fed’in politika faizinde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 106.400 puanın destek konumunda olduğunu bildiren analistler, dolar/TL'de ise  5,7350-5,7750 bandının takip edildiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

10.30 Türkiye, TCMB 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri




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