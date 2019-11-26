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Piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

26.11.2019 09:18

Son güncelleme : 26.11.2019 09:18
Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ile pozitif seyrini sürdürüyor.



ABD'de dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizlerin bir süre değişmeyeceğine işaret eden iletişimini korudu. Powell'ın "ekonomiyi desteklemek için gerekenlerin yapılacağını vurgulaması" piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Powell'ın açıklamaları ve son dönemde gelen makroekonomik verilerin küresel ekonomide sınırlı da olsa toparlanmaya işaret etmesinin yanı sıra ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye devam etti.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, piyasaların önündeki önemli risklerden biri olan Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin ise Kongre'deki "Şükran Günü" tatili nedeniyle şimdilik gündemden düştüğünü bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, dün yaptığı açıklamada, Kongre'nin şu anda "Şükran Günü" tatilinde olduğunu anımsatarak, Trump'a yönelik azil soruşturmasını yürüten komitelerin, Temsilciler Meclisi'nin gelecek salı günü çalışmaya başlamasından kısa süre sonra, haftaya raporu Adalet Komitesi'ne sunacakları kaydedildi.

ABD yasaları gereği, hazırlanan soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda Senato'ya gidecek ve yargı süreci başlayacak.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ifo İş Dünyası Endeksi, beklentiler dahilinde 0,3 puan artarak 95 puana yükselirken, avro/dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürdü ve yüzde 0,2 azalışla 1,10'un hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. ABD'den ticaret müzakerelerine ilişkin gelen iyimser açıklamaların avronun düşüş eğilimini sürdürmesine neden olduğunu ifade eden analistler, zayıflayan avronun da pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

ABD ve Avrupa piyasalarındaki pozitif seyir, Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki yükselişe karşın pay piyasalarında etkili olan kar satışları ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 azalışla 105.382 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 artışla 5,7382'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.000'in üzerinde kaldığı sürece orta vadeli yükseliş trendi içindeki hareketini sürdürebileceğini belirtti. Endekste 108.200'ün direnç konumunda olduğunu, aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,7550 ve 5,7820 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, Richmond Fed kasım ayı sanayi endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, kasım ayı tüketici güven endeksi





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