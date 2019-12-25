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Piyasalar sektörel güven endekslerine odaklandı

25.12.2019 09:21

Son güncelleme : 25.12.2019 09:21
ABD ve Avrupa`da piyasaların Noel tatiline girmesi dolayısıyla iç dinamiklerin öne çıkacağı yurt içi piyasalarda, bugün açıklanacak sektörel güven endeksleri takip edilecek.



AA

ABD'de, dün yarım gün işlem gerçekleştirilen New York borsasında dar bant içinde sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,13 ve S&P 500  endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artarak kapanış rekorunu 8.953 puana taşıdı.

Avrupa tarafında, dün Almanya ve İtalya borsasının kapalı olması ve  diğer başlıca piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirilmesi ile düşük hacimli  yatay bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin fiyatlamaların  artık gücünü kaybetmesi ve batıdaki Noel tatilleri dolayısıyla bugün Asya  borsalarında sakin bir görünüm hakim oldu. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225  endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer  kazandı.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.490 doların kırılması  ile yükselişi hızlanan ve günü yüzde 0,9 artışla 1.499 dolardan tamamlayan  altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.497 dolardan kapanış  gerçekleştirdi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde  0,87 değer kazanarak günü 113.153 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek  seviyesinden tamamladı. Dün yatay seyreden dolar/TL ise bugün bankalararası  piyasanın açılışında sakin seyrini sürdürerek 5,9480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı  piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 103.400'ün üzerinde yeni  hedefin 105.000 ve 105.500 seviyeleri olacağını vurguladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sektörel güven endeksleri

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi




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Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
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