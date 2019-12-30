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Piyasalar tatil havasında

30.12.2019 09:21

Son güncelleme : 30.12.2019 09:21
Küresel piyasalar geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izlerken, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bugün ve yarın da benzer bir görünümün etkili olması bekleniyor.



AA

ABD'de cuma günü pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla,  S&P 500 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerinde günü tamamlayarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,17 geriledi. Cuma günü yüzde  0,5 azalışla 97 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi ise, bugün Asya  piyasalarında 96,8'e düştü.

Avrupa borsalarında, geçen haftanın son işlem gününde sınırlı da  olsa yükselişlerin devam etmesi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13  değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise analistlerin orta vadeli görünüm açısından  kritik olarak nitelendirdikleri 1,1180 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, bugün Asya piyasalarında 1,12'nin üzerini test eden euro dolar paritesinin, 1,1180 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş  eğiliminin devam edebileceğini ve 1,14 seviyesinin gündeme gelebileceğini  bildirdi.

Bugün veri ve haber akışının zayıf olduğu Asya borsalarında karışık  bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer  kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100  endeksi, kar satışları ile kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, günü  önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.684 puandan tamamladı. Endeks,  haftalık bazda ise yüzde 2,25 değer kazanarak, yükselişini üst üste 8'inci  haftaya taşımış oldu. Dolar/TL ise, cuma günü yüzde 0,3 artışla 5,9493'ten  kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 59450 seviyesinde  işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de  açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler,  çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesinde pay piyasalarının pozitif görünümünü  korumasının beklenebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin  direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların  güçlenebileceğini belirterek, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

16.30 ABD, kasım toptan eşya stokları

17.45 ABD, aralık ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları

18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi




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INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7763 7,8153 % 0,13  
Frank 6,0910 6,1277 % 0,03  
Riyal 1,5799 1,5879 % -0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,12  
Altın Gr. 290 290 0,22  
Cumhuriyet 1.925 1.950 5,00  
Tam 1.908 1.955 10,60  
Yarım 922 946 5,13  
Çeyrek 462 473 2,56  
Gümüş.Ons 17,92 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 67,06 67,06 0,19  
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