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Piyasalar ticaret anlaşmasını bekliyor

15.01.2020 09:15

Son güncelleme : 15.01.2020 09:15
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında imzalanacak birinci faz ticaret anlaşmasını beklerken, başlayan bilanço dönemi nedeniyle borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketlilikler öne çıkıyor.



AA

ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin ikinci faz anlaşmaya kadar düşürülmeyeceği ve ABD seçimleri nedeniyle sürecin uzayabileceği tahminleri ile törpüleniyor.

Global ticarete ilişkin belirsizlikler, borsalardaki pozitif  fiyatlamayı sınırlarken, ABD'de başlayan bilanço dönemi nedeniyle hisse ve sektör  bazlı hareketlerin öne çıkması bekleniyor.

Dün ABD'de enflasyon, aralıkta yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artarak  beklentilerin hafif altında kalırken, New York borsasında karışık bir seyir  izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazandı, S&P 500 endeksi yüzde 0,15  ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin gelişmeler  gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit  sürecini parlamentoda şimdiye kadar sorunsuz yürütmesine karşın bağımsızlık  referandumu için yetki devri isteği reddedilen İskoçya’nın Bölgesel Başbakanı  Nicola Sturgeon, İskoçya'nın kendi geleceğine karar verme hakkını elde edeceğini  belirterek, bu konuda ısrarcı olduğunu gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle sterlin/dolar paritesi, dün 1,2954 ile 3  haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,30'un hemen  üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1100-1,1150 dar bandında yatay bir  seyir izliyor.

Avrupa'da veri gündeminin dün zayıf olmasının da etkisiyle borsalarda  yatay bir seyir izlenirken, bugün Almanya'nın 2019 yılı 4. çeyrek büyümesi başta  olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.

Bugün, ticaret anlaşmasına ilişkin detayların belli olmaması ve gümrük  tarifelerine ilişkin belirsizlikler Asya borsalarında satıcılı bir seyir  izlenmesine neden oluyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5  ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir  önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423 puanla tüm zamanların en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında işlem hacmi rekorunun da 20,2 milyar  lira ile kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin  tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla 5,8812'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasaların jeopolitik risk gündeminde ilk sıralarda yer  alan Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili sürecin takip  edileceğini belirterek, veri gündeminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro  Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda  yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300  seviyesinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde ise  118.200 seviyesinin destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,85-5,90 bandının izlendiğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satışları

12.00 Almanya, 4. çeyrek 2019 GSYH

12.30 İngiltere, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu




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