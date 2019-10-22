GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Piyasalar ticaret iyimserliği ile pozitif

22.10.2019 09:24

Son güncelleme : 22.10.2019 09:24
Küresel piyasalar, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin artması ile pozitif bir seyir izliyor.



AA

ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamalar, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı. ABD ve Çin arasında bir anlaşmaya varılabileceği beklentileri ile pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, gündemin bir diğer önemli konusu olan Brexit'e ilişkin gelişmelerle sterlin, dolar karşısında 4 ayın zirvesine çıktı.

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını  ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını dün Avam  Kamarası'na sundu. Hükümet, parlamentonun çalışma saatlerini uzatarak tasarıyı 3  gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

Analistler, yurt dışında ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet  Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin gündemin odağında yer aldığını  ifade etti. Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyi terk etmesi  için PKK/PYD/YPG’ye verilen 120 saatlik sürenin bu akşam dolacağını anımsatan  analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların takip edildiğini bildirdi.

ABD'de dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91  değer kazandı.

Veri gündeminin zayıf olduğu Avrupa'da, perşembe günkü Avrupa Merkez  Bankası toplantısı öncesi pay piyasalarında artan küresel risk iştahına paralel  yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti.

Japonya'da bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem  gerçekleştirilmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı. Çin'de  Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan  satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 97.324 puandan  tamamladı. Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), dün banka paylarına  yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatarak, banka hisselerinde geçen hafta  ertelenen satışların hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun  geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Dün yüzde 1,2 artışla 5,8583'ten kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,8470 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye sınırına  ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST  100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda  olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed imalat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları




BIST USD EURO ALTIN
18:0597.324
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  98.526  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.526 En Düşük
97.172
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru