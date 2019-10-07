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Piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı

07.10.2019 09:31

Son güncelleme : 07.10.2019 09:31
Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif tamamlamasının ardından yeni haftada, ABD ile Çin arasında 10 Ekim`de başlaması beklenen ticaret müzakerelerine odaklandı.



AA

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler gündemi meşgul ederken, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesi ile 10 Ekim Perşembe günü  başlaması beklenen ticaret müzakereleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin  yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Trump'ın, azil sürecinin başlamasına gerekçe olarak gösterilen Ukrayna  ile yaptığı görüşmelere ilişkin ikinci bir muhbir daha ortaya çıkarken, Trump ise  Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi ve  İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in "vatana ihanet" ettiğini savunarak, bu  kişilerin ve ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi çağrısı yaptı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, özellikle imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri resesyon endişelerini artırırken,  ABD Merkez Bankasının 30 Ekim'de 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağı  beklentileri yüzde 80'i aştı.

Söz konusu gelişmelerle pay piyasaları haftanın ikinci yarısında  pozitif seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,69 seviyesinden  yüzde 1,53'e geriledi. Cuma günü Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,42, Nasdaq  endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit konusunda atılan adımlar halen çözüm için bir  ümit vermiyor. İngiltere tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) sunulan yeni öneri de  AB yönetimini ikna etmeye yetmedi. AB Konseyi ve Parlamentosu'nun, önerinin yeni  müzakerelerin başlaması için yeterli olmadığını bildirmesi sonrası 17-18  Ekim’deki AB Zirvesi kritik hale geldi. Konuyla ilgili gelişmelerin takip  edildiği Avrupa borsalarında cuma günü artan küresel risk iştahı ile yükselişler  görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde  1,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Asya tarafında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma  günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar artarak devam ederken, Çin ve  Hong Kong'da resmi tatil olması dolayısıyla piyasalar haftanın ilk işlem gününde  kapalıydı. Japonya'da ve Güney Kore'de ise borsalarda kapanışa yakın sınırlı da  olsa düşüşler görülüyor.

Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında alış  ağırlıklı bir seyir izlenirken, 5,7151'den kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,7120 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, piyasaların yeni haftaya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi haberi ile  başladığını belirterek, hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmeler ve cuma  günü açıklanacak cari işlemler dengesi ile yurt dışında yarından itibaren  hareketlenecek veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı  tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Trump'ın daveti üzerine önümüzdeki ay  Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdığı bildirildi.

İkili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada,  Erdoğan'ın, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için  güvenli bölgenin şart olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda ise Türkiye'nin, yakın  zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete  geçeceği, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin, bu operasyona dahil olmayacağı ve ABD  kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde bulunmayacağı vurgulandı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek,  105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu belirten analistler,  dolar/TL'de 5,65-5,75 bandının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Euro Bölgesi, ekim ayı yatırımcı güven endeksi,

17.30 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi




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