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Piyasalar veri gündemine odaklandı

17.10.2019 09:27

Son güncelleme : 17.10.2019 09:27
Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD`de hareketlenen veri gündemi, devam eden ticaret müzakereleri ve açıklanan şirket bilançoları takip edilecek.



AA

ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisinin eylülde düşüş kaydetmesi sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret  müzakerelerine ilişkin haber akışının zayıflaması ve açıklanan 3'üncü çeyrek şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığını dile  getirdi.

Bugün sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, ticaret  müzakereleri ve şirket bilançolarının da takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, bugün Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği Liderler  Zirvesi'nden gelecek haber akışı gündemin odağına yerleşti. Dün açıklanan Avro  Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 0,8 artış ile beklentilerin  altında kalmasına karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken,  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 düşüş  kaydetti.

Bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izlenirken, altın ve petrol  fiyatlarının da yatay hareket ettiği görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei  225 endeksi yüzde 0,1 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1  geriledi.

Yurt içinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı  konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkiler gündemin  odağındaki yerini koruyor. Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi,  bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü  önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 94.137 puandan tamamladı.

Dün yüzde 0,5 düşüşle 5,8870'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8850 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da  takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500  seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, eylül ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

15.30 ABD, ekim ayı Pihiladelphia Fed iş dünyası iyimserlik endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı




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