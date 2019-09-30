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Piyasalar Yeni Ekonomi Programı`na odaklandı

30.09.2019 09:32

Son güncelleme : 30.09.2019 09:32
Küresel piyasalar yeni haftada yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı takip edilecek.



AA

Yeni haftanın ilk işlem gününde Çin'de, yarın ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği ortamda yatırımcıların odağında  bulunuyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi PMI, 49,8 ile  beklentileri aşsa da 50'nin altında kalarak daralmanın devam ettiğini gösterdi. Japonya'da ise sanayi üretimi endeksi aylık yüzde 1,2 gerileyerek beklentilerin  altında kaldı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen  ticaret müzakerelerine ilişkin taraflardan gelen karışık sinyallere karşın  piyasalardaki iyimserliğin korunduğunu belirterek, buna karşın devam eden  ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler nedeniyle özellikle üretim verilerinin  yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Yurt içinde, bugün saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı (YEP) ise gündemin odağında yer alıyor.  Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2020-2022  dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel  göstergeler ile makro politikalar, ilkeler ve hedefler de belirlenecek.

Özel sektör ve yatırımcılar için öngörülebilirliği artıracak olan  program, bir önceki YEP'ten sonra özellikle cari denge ve faizlerdeki düşüş  eğilimi gibi sağlanan gelişmelerin devamında izlenecek yol haritasını ortaya  koyacak.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan verilerden alınan  karışık sinyaller ve Çin ile yürütülen müzakereler konusundaki tedirginlikle pay  piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26,  S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve siyasi endişeler devam etse  de cuma günü borsalardaki yükseliş eğilimi dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi  yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,36 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretiminin beklentilerin altında  kalması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde, cuma günü banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla hızlı  yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,15 artışla 105.152 puandan tamamladı.  Geçen haftanın son işlem gününde 5,6708 seviyesinden kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini  belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 ve 106.400 seviyelerinin  direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de 5,65-5,70 bandının  takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

11.00 Türkiye, YEP açıklanacak

11.30 İngiltere, 2. çeyrek GSYH

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, Dallas Fed imalat aktivite endeksi




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