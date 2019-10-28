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Piyasalar yeni haftada Fed`e odaklandı

28.10.2019 09:23

Son güncelleme : 28.10.2019 09:23
Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası`nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ve yoğun veri takvimine odaklandı.



AA

ABD'de geçen hafta Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler, açıklanan makroekonomik veriler ve 3'üncü çeyrek şirket  bilançolarının etkisiyle dalgalı bir seyir izlendi. Özellikle Çin ile yürütülen  müzakerelere ilişkin iyimserlik ve şirket bilançolarının genel olarak  beklentilerden iyi gelmesi ile New York borsası haftalık bazda ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden borsada, Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden müzakerelerde, tarım ürünlerine yönelik detaylarda anlaşıldığına ilişkin haberlerin pay  piyasalarını desteklediğini belirterek, yarın başlayacak ve çarşamba günü  kararları açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin  beklentilerin de risk iştahını artırdığını söyledi.

Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle  bakıldığını ifade eden analistler, bu hafta ayrıca ABD’nin 3'üncü çeyrek GSYH  verisinin de takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) üyeleri, geçen hafta Brexit'in ertelenmesini  prensipte kabul ederken, yeni bir tarih belirleyememişti. İngiltere dışındaki 27  AB üyesi ülke büyükelçisinin, Brüksel'de bugün de bir araya gelerek Brexit'in  ertelenmesine ilişkin anlaşmayı karara bağlamaları bekleniyor.

Söz konusu gelişmeler ve geçen hafta genel olarak tahminlerin altında  kalan makroekonomik verilere karşın merkez bankalarının genişlemeci politikalara  devam edeceği beklentileri ile artan risk iştahı pay piyasalarının yükseliş  eğiliminde hareket etmesini sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17,  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100  endeksi yatay seyretti.

Geçen hafta, piyasalardaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni  haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Japonya Merkez  Bankası'nın perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi yatay seyrini sürdüren  dolar/yen paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde  108,7 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta azalan jeopolitik riskler ve Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimine devam etmesi ile pozitif  seyreden Borsa İstanbul'da, haftalık bazda yüzde 1,83 değer kazanan BIST 100  endeksi, 100.216 puandan kapanış yaptı. Haftayı 5,7748'den tamamlayan dolar/TL  ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet  Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük hacimli pozitif bir seyir  izlenmesini bekliyor. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi  Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik  risklerdeki azalışın devam ettiğini belirten analistler, bu hafta yurt içinde  perşembe günü açıklanacak TCMB'nin Enflasyon Raporu'nun gündemin odağında yer  aldığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, kısa vadede 102.500 ve  105.000-105.500 bandının tekrar gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,73  seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi




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BOSSA 5,74 41.637.015 % 19,83  
IHGZT 2,60 1.176.042 % 12,55  
DITAS 7,26 15.243.112 % 11,01  
EGCYH 0,11 24.989 % 10,00  
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Frank 5,7692 5,8040 % -0,23  
Riyal 1,5333 1,5410 % -0,12  
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Cumhuriyet 1.858 1.869 -15,00  
Tam 1.842 1.888 7,44  
Yarım 890 913 3,60  
Çeyrek 447 457 1,80  
Gümüş.Ons 18,07 18,09 0,04  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 -0,00  
B. Petrol 61,60 61,60 -0,42  
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