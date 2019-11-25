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Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

25.11.2019 09:20

Son güncelleme : 25.11.2019 09:20
Küresel piyasalar, Çin`den gelen haberlerin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırmasıyla yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.



AA

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin artan iyimserlik, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında etkili olan pozitif seyrin Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşınmasını sağladı. Çin'in,  ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrasında Asya borsalarında yükseliş, altının ons fiyatında ise düşüş görülüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya genelinde açıklanan imalat  sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki toparlanmanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde  0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,16 yükselirken, haftalık bazda ise ortalama  yüzde 0,4'lük bir değer kaybı dikkati çekti. S&P 500 endeksi, üst üste 6 hafta  süren yükseliş trendini geçen hafta sonlandırsa da düşüşün sınırlı kalması, orta  ve uzun vadeli pozitif görünümün devam edebileceğine işaret etti.

Avrupa tarafında, cuma günü açıklanan Euro Bölgesi imalat sanayi PMI  verisi, 46,6 seviyesine sınırlı bir şekilde toparlarken, ABD ekonomisine ilişkin  makreoekonomik verilerin tahminlerden iyi olması euro/dolar paritesinin düşüş  eğilimini sürdürmesine neden oldu. Geçen haftanın son işlem gününde avro/dolar  paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,1027'ye geriledi. Almanya'da DAX endeksi ve  Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22  yükseliş kaydetti.

Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  0,6 değer kazanırken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 1.459 dolara  geriledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan kar  satışları ile görülen yüzde 0,2'lik kayba karşın haftalık bazda yükseliş  eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 106.588 puanla 7 ayın en yüksek haftalık  kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 5,7120'den kapanan  dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7090 seviyesinde işlem  görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD'de büyüme, cuma günü Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini  belirterek, ticaret müzakereleri ve Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin  de yatırımcıların odağında bulunacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,68-5,73  bandındaki dalgalı seyrin sürebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo endeksleri

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed ulusla aktivite endeksi

18.30 ABD, kasım ayı Dallas Fed imalat endeksi




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