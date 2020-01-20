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Piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

20.01.2020 09:35

Son güncelleme : 20.01.2020 09:35
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlarken, veri gündeminin görece zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkması ve ABD Başkanı Donald Trump`ın Senato`daki yargılama sürecinin gündemin odağında yer alması bekleniyor.



AA

Geçen haftayı pozitif görünümünü devam ettirerek tamamlayan pay piyasalarında bu hafta başlayacak ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki yargılama süreci takip edilecek. Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama, 21 Ocak Salı günkü oturumla başlayacak.

Analistler, iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak  olan oturumların iki haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini belirterek, Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğu nedeniyle aklanma kararının çıkacağını  öngörüyor.

Jeopolitik gelişmeler açısından ABD ile İran arasındaki gerilimin şimdilik gündemden düşmesi sonrası Libya ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.  Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç  bildirgesinde, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı  ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi  Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedildi.

Sağlanan ateşkesin Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından  havan atışıyla ihlal edilmesi ve petrol sevkiyatına ilişkin belirsizlikler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı haftaya yükselişle başladı. Geçen haftayı  65,3 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında  yüzde 0,8 yükselerek 65,8 dolara çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında rekorlar devam  ederken, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 97,6'ya yükseldi. Dow Jones endeksi  yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer  kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, geçen haftaki yoğun makroekonomik veri gündemi  piyasalarda dalgalı bir seyir izlenmesine neden olurken, devam eden küresel risk  iştahıyla pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Cuma  günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85  ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Yeni haftanın açılışında Asya borsalarında pozitif bir seyir  izlenirken, petrol fiyatları ile birlikte altının ons fiyatı da yükseliş  eğiliminde hareket ediyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.562 dolardan  işlem görüyor. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin kasımda aylık yüzde  1 daralmaya işaret etmesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2,  Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  politika faizini düşürmeye devam etmesinin desteği ile yükselen BIST 100 endeksi,  haftalık bazda yüzde 2,37 artış kaydetti. Endeks, cuma günü yüzde 0,39 değer  kazanarak günü 121.475 puandan tamamlarken, böylece tüm zamanların en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi. Geçen haftayı 5,8882'den tamamlayan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,8940 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini  belirterek, yurt dışında ise Libya'ya ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul  edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin  direnç, 118.000 puanın destek konumuna gelebileceğine değinen analistler,  dolar/TL'de ise 5,82-5,95 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Almanya, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi




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