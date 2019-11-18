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Piyasalar yoğun gündeme odaklandı

18.11.2019 09:27

Son güncelleme : 18.11.2019 09:37
Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gelecek ay bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerle pozitif görünüm sergilerken, bu hafta ABD Merkez Bankası üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde`ın konuşmaları ile yoğun veri gündemi takip edilecek.



AA

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sona yaklaşılması ve jeopolitik risklerin hafiflemesiyle geçen hafta küresel pay piyasalarında rekorlar kırıldı.

ABD borsaları, açıklanan şirket karlarının tahminleri aşması ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelen makroekonomik verilerin etkisiyle rekorlara devam ederken, geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi ilk kez 28.000 puanı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Pay piyasalarında pozitif hava devam ederken, siyasi tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması gündemin ön sıralarındaki yerini koruyor. Başkan Trump'a yönelik eylülde başlayan azil soruşturmasında kamuya açık  oturumlar geçen hafta gerçekleşirken, Trump, Beyaz Saray'da sağlık hizmetleriyle  ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ülke basınını "samimiyetsiz", azil soruşturmasını ise "Amerikan tarihindeki en büyük rezalet" olarak nitelendirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de perakende satışlar ekimde aylık yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, tüketicilerin çok pahalı ürün ve giyim harcamalarını azalttığı görüldü. ABD  Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim ayı toplantı tutanakları ile hafta boyunca Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasalarında alıcılı bir seyir  izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Bu hafta ECB'nin son toplantısına ait tutanaklar ve cuma günü ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması  gündemin odağında olacak.

Bugün Asya pay piyasalarında, genel olarak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik fiyatlanıyor. Japonya'da kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,28, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,81 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 artış gösterdi.

Yurt içinde yükseliş rallisini geçen hafta da sürdüren BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 2,16 kazancıyla cuma gününü 105.380 puandan tamamlarken, endekste gözler son 1,5 yılda birçok kez denemesine karşın üzerinde kapanış gerçekleştiremediği 106.000 seviyesine çevrildi.

Analistler, 106.000 puanın aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 ve 115.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. Geçen hafta 5,73-5,79 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 azalışla 5,7433'ten tamamlayarak, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7480  seviyesinde dengelendi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

10.00 Türkiye, eylül ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu

14.30 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, kasım ayı NAHB konut fiyat endeksi




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