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Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

17.01.2020 09:27

Son güncelleme : 17.01.2020 09:27
Küresel piyasalar, azalan risklerle pozitif seyrini sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump`ın azil süreci ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.



AA

ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması ve jeopolitik risklerin gündemin alt sıralarına gerilemesi ile pay piyasaları pozitif görünümünü korurken, altın ve petrol fiyatları sakin bir seyir izliyor.

ABD'de açıklanan şirket bilançoları ve yoğun veri gündeminin yanı sıra Başkan Trump'ın azil süreci de gündemi meşgul ediyor. ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Trump'ın azline yönelik iki maddenin Senato'ya resmen iletilmesinin ardından yargı süreci yasal olarak başladı.

Azil oturumlarında jüri olarak görev yapacak 100 senatör, önce toplu  olarak yemin etti, daha sonra ilgili resmi belgeye imza atarak göreve başladı. Mahkeme başkanı, söz konusu resmi protokollerin tamamlanmasının ardından "azil  mahkemesi"ne dönüşen Senato Genel Kurulu'nun 21 Ocak Salı günü öğleden sonra  yerel saatle 13.00'te yeniden bir araya geleceğini açıkladı. Trump'ın azline  yönelik Senato'daki ilk duruşma olarak kayıtlara geçecek salı günkü duruşmada,  iddia ve savunma taraflarının ilk sunumlarını yapması bekleniyor.

Bu gelişmelere karşın dün ABD'de açıklanan makreokonik verilerin ve  şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinin desteği ile New York borsası  rekorlara devam etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,92, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve  Nasdaq endeksi yüzde 1,06 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin  aralıkta yıllık yüzde 1,5 ile beklentileri karşılaması ve Avro Bölgesi'nde  otomobil satışlarındaki toparlanmaya rağmen pay piyasalarında karışık bir seyir  izlendi. Almanya'da DAX endeksi yatay kapanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi  yüzde 0,43 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan büyüme verisinin 2019 yılı 4. çeyrekte yıllık  yüzde 6 ile beklentileri karşılaması ve perakende satışların tahminlerin üzerinde  artması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken,  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika  faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekmesi sonrası pay piyasaları  pozitif seyretti, döviz kurları geriledi. Dün 122.482 puanla gün içinde gördüğü  en yüksek seviye rekorunu, işlem hacmi rekoru ile birlikte kıran BIST 100  endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.001 puandan  tamamladı. Dün yüzde 0,3 azalışla 5,8569'dan kapanan dolar/TL ise bugün  bankalararası piyasanın açılışında 5,8560 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini  belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin  direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,82-5,90 bandının izleneceğini  bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.30 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, aralık ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi, ocak ayı tüketici güven endeksi




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