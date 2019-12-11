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Piyasalarda gözler Christine Lagarde`da

11.12.2019 11:27

Son güncelleme : 11.12.2019 11:30
Avrupa Merkez Bankası`nın yarınki toplantısında faizlerde değişiklik yapılması beklenmezken, yeni başkan Christine Lagarde`ın sergileyeceği iletişim piyasaların odağında bulunuyor.



AA

Ekonomistler, Lagarde'ın iyi bir iletişimci olarak öne çıktığını ancak yeni başkan olarak merkez bankası dilini öğrenmeye çalıştığını, para politikası konusundaki ifadelerinin yanlış anlaşılabileceğini belirtiyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagarde'ın, ECB'nin yeni başkanı olarak ilk toplantısına çıkacağını  anımsatarak, piyasalarda toplantı öncesindeki heyecanın; politikaya ilişkin  muhtemel değişikliklerden dolayı değil, Lagarde'ın iletişiminin Mario Draghi'ye göre nasıl olacağı konusundan kaynaklandığını söyledi.

Houte, Euro Bölgesi ekonomisinin biraz istikrar kazandığını ancak hala  kırılgan seviyelerde olduğunu ve enflasyonun ECB'nin hedeflerinden uzak kaldığını ifade ederek, bankanın para politikasına ilişkin duruşunu ayarlaması konusunda  neredeyse hiçbir ekonomik argümanın bulunmadığını kaydetti.

ECB'nin ileriki yıllar için büyüme ve enflasyonda yapacağı tahminlerde  önemli değişiklikler olmayacağı öngörüsünde bulunan Houte, birçok ECB  yetkilisinin şu anki para politikası duruşundan memnun göründüğünü dile getirdi.

ECB'nin şu anki yumuşak iletişiminin değişmesinin sürpriz olacağını  ifade eden Houte, kısa vadeli para politikası konusunda haberler olması  gerektiğini, piyasaların gelecek stratejiler konusunda işaret aradığını belirtti.

Houte, Lagarde'ın "güvercinler" ve "şahinler" arasındaki  arasındaki  ayrılıkları önemsemeyeceğini de söyledi.

"ECB, 'BEKLE-GÖR' TARZI BİR TUTUM TAKINABİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin "bekle-gör"  tarzı bir tutum takınabileceği öngörüsünde bulundu. Schubert, ECB'nin, 2020'nin  ilk döneminde stratejisini gözden geçirmeye başlayabileceğini ifade etti.

Schubert, Lagarde'ın, para politikasını sıradan insanlar için daha anlaşılır hale getirmek istediğini ve para politikasını sadece finansal piyasalara değil, sokaktaki kişiye de anlatma stratejisini uygulamaya koyduğunu  söyledi.

Lagarde'ın hala merkez bankası dilini öğrenmeye çalıştığını ifade eden Schubert, finansal piyasaların Lagarde'ın ifadelerini yanlış anlama gibi bir risk  bulunduğunu kaydetti.

"MART 2020'DE FAİZLERDE BİR İNDİRİM DAHA OLABİLİR"

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise yarınki toplantıda hiçbir değişiklik beklemediklerini söyledi.

2020 için iç açıcı olmayan bir görünüm bulunduğunu, bunun da ECB'yi  zorlayacağını belirten Groot, Lagarde'ın yeni strateji hakkında bilgi verebileceğini aktardı.

Groot, Mart 2020'de faizlerde bir indirim daha olabileceğini de  bildirdi.

Capital Economics Capital Economics Avrupa Başekonomisti Andrew Kenningham, bu hafta ECB'nin politikasında değişiklik olmayacağını ancak 2020 sonuna kadar 30 baz puanlık bir indirim yapılabileceğini söyledi.

Kenningham, Lagarde'ın IMF Başkanı olduğu dönemde iyi bir iletişimci olarak tanındığını ancak para politikası konusunda konuşurken o kadar akıcı  olmayacağına dair endişeler bulunduğunu aktardı.




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