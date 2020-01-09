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Piyasalarda Trump etkisi!

09.01.2020 10:37

Son güncelleme : 09.01.2020 10:37
Dün sabah Türkiye, ABD ile İran arasında yaşanan `füze` gerilimine uyanmıştı. Piyasalar bu haberin ardından sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirmiş daha sonra ise dengelenmişti. Trump`ın dün ki barış yanlısı açıklamalarından sonra piyasalar sert bir şekilde yönünü değiştirdi. Dün bu saatler 5.97 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah güne 5.92 seviyesinde başladı. Petrol, altın ve euroda da aynı durum söz konusu. İşte piyasalarda son durum!



UZMANPARA

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde dün sabah sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından ise piyasalar hareketlenmiş altın ons fiyatı  1600 dolar seviyesini aşmıştı. Bgün ise piyasalar düne göre düşüşle başladı.

DOLAR KURU

Dolar/TL ABD ile İran arasında yaşanan gerilimden sınırlı bir şekilde etkilenmişti. dün güne 5.97 seviyesinde başlayan dolar bu sabah güne 5.92 seviyesinde başladı. Euro ise 6.69 seviyesinden 6.58 seviyesine geriledi.

 
ALTIN ONS FİYATI 
 
İran'ın Irak'taki Amerika üstlerine yönelik füze saldırısı ve İran Devlet Televizyonu'nun bu saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurmasının ardından altın ons fiyatı 1600 doları aşmıştı. Bu sabah ise  1.544 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise dün 306 TL seviyesinde işlem görürken bu sabah güne 295 TL'den başladı.




GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 494 TL

Yarım altın: 988 TL

Gram altın: 295 TL

Cumhuriyet altını: 2031 TL

Altının ons fiyatı: 1544 Dolar   
 
BRENT PETROL

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın  toplantısında, İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan  askerinin zarar görmediğini açıkladı. İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirten  Trump, "İran büyük ihtimalle saldırı pozisyonundan çıkıyor." ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da son günlerde artan  güvenlik endişelerinin yumuşadığına dikkati çeken uzmanlar, bölgeden küresel  piyasalara yapılan ham petrol ihracatıyla ilgili risklerin azaldığını belirtiyor.

Dün 71,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 65,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü  (WTI) ham petrolün varili 59,76 dolardan alıcı buldu.  

  
 
 





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Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.546 -14,31  
Altın Gr. 294 294 -3,14  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,05  
B. Petrol 65,53 65,53 0,09  
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