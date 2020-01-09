Piyasalarda Trump etkisi!

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde dün sabah sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından ise piyasalar hareketlenmiş altın
ons fiyatı 1600 dolar
seviyesini aşmıştı. Bgün ise piyasalar düne göre düşüşle başladı.
DOLAR KURU
Dolar/TL ABD ile İran arasında yaşanan gerilimden sınırlı bir şekilde etkilenmişti. dün güne 5.97 seviyesinde başlayan dolar bu sabah güne 5.92 seviyesinde başladı. Euro ise 6.69 seviyesinden 6.58 seviyesine geriledi.
İran'ın Irak'taki Amerika üstlerine yönelik füze saldırısı ve İran Devlet Televizyonu'nun bu saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurmasının ardından altın ons fiyatı 1600 doları aşmıştı. Bu sabah ise 1.544 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise dün 306 TL seviyesinde işlem görürken bu sabah güne 295 TL'den başladı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 494 TL
BRENT PETROL
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz
Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı. İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirten Trump, "İran büyük ihtimalle saldırı pozisyonundan çıkıyor." ifadesini kullandı. Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da son günlerde artan güvenlik endişelerinin yumuşadığına dikkati çeken uzmanlar, bölgeden küresel piyasalara yapılan ham petrol ihracatıyla ilgili risklerin azaldığını belirtiyor.
Dün 71,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 65,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,76 dolardan alıcı buldu.