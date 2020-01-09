Piyasalarda Trump etkisi!

ALTIN ONS FİYATI

İran'ın Irak'taki Amerika üstlerine yönelik füze saldırısı ve İran Devlet Televizyonu'nun bu saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurmasının ardından altın ons fiyatı 1600 doları aşmıştı. Bu sabah ise 1.544 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise dün 306 TL seviyesinde işlem görürken bu sabah güne 295 TL'den başladı.Çeyrek altın: 494 TL