Piyasalarda yoğunlaşan veri gündemi izlenecek













AA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı Asya bölgesinde turizmden perakendeye kadar birçok sektörün olumsuz etkilediği, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin de giderek arttığı görülüyor.Son durumda koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744'e yükselirken, salgının ardından ülkede 30 Ocak'ta sona erecek olan tatilin 2 Şubat'a uzatıldığı bildirildi.ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin Senato'daki duruşmaları kapsamındaki haber akışı da piyasalarda yakından izlenmeye devam ediyor. Risk algısına negatif yansıyan bu süreçte, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurması gündemin odağını değiştirdi.Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planı, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.Netanyahu, anlaşmayı "tarihte bir kez ele geçecek fırsat" olarak nitelendirirken, Filistinli gruplar söz konusu planı reddetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamasının ardından konuya ilişkin gelişmeler de takip edilecek.Koronavirüs ve azil yargılamasına dair gelişmelerle geçen hafta New York borsasında negatif bir seyir izlenirken, güvenli varlıklara yönelen yatırımcıların artan tahvil talebi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri düşüş trendine girdi. Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Geçen haftaya yüzde 1,81 seviyelerinden başlayan 10 yıllık tahvil faizlerin bugün yüzde 1,6270 ile Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dolar endeksi ise cuma günü 97,946 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 97,884 seviyelerinde yatay seyrediyor.Analistler, ABD'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5'e yükseldiğini, yayılma riskine dair artan endişelerin gündemin odağında kalmayı sürdüreceğini belirterek, Trump'ın azil süreci kapsamında avukatların bugün yapacağı savunmanın da takip edileceğini söyledi.Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında yapacağı açıklamaların jeopolitik risk algısını şekillendireceğine işaret eden analistler, bu hafta Fed'in 28-29 Ocak'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısının yanı sıra ABD'de büyüme, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve dış ticaret başta yoğun veri gündeminin izleneceğini bildirdi.Avrupa tarafında geçen hafta ECB toplantısı ve Brexit'e dair gelişmelerin fiyatlamalarda öne çıktığı, düşüş eğilimine giren avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından takip edildiği görüldü. İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarının, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 yükseldi. Geçen hafta 1,11'in altına inen avro/dolar paritesi ise bugün 1,1028 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.Asya tarafında birçok ülke borsasında Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, uzatılan tatilin Çin'de ilk çeyrek büyümesine negatif yansıyacağına dair endişeler dillendiriliyor. Koronavirüs kaynaklı endişelerle güvenli liman olarak görülen Japon yenine de talebin arttığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9'luk sert düşüşle seyrediyor. Çin'de tatilin uzamasıyla küresel petrol talebinin negatif etkileneceği endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 düşüşle 59,2 dolar seviyelerinden işlem görüyor.Yurt içi tarafta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,33 değer kaybederek 122.141,75 puandan kapandı. Geçen haftayı 5,9420 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise bugün yüzde 0,10 artışla 5,9480'den alıcı buluyor.Analistler, yeni haftada Elazığ'da cuma günü meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme dair gelişmelerin takip edileceğini, ayrıca perşembe günü TCMB tarafından gerçekleştirilecek yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısının fiyatlamalar açısından önem taşıdığını belirtti.Hazine'nin bugün gerçekleştireceği tahvil ihalesinin yanı sıra yurt içinde yoğun veri akışının bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 119.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:10.00 Türkiye, ocak ayı sektörel güven endeksleri10.00 Türkiye, ocak ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı12.00 Almanya, ocak ayı IFO İş Dünyası Güven Endeksi18.00 ABD, aralık ayı 1. el konut satışları18.00 ABD, ocak ayı Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi