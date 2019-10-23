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Piyasaların gözü ECB`de

23.10.2019 11:09

Son güncelleme : 23.10.2019 11:09
Avrupa Merkez Bankası`nın yarın yapılacak toplantısında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.



AA

Toplantı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin son toplantısı olması dolayısıyla dikkati çekiyor. ECB'den herhangi bir değişiklik beklemeyen  piyasalar, yönetim kurulu üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına odaklanacak ve ileride yapılabilecek politik değişiklere yönelik ipuçları arayacak.

ECB, eylüldeki toplantısında, mevduat faizini 10 baz puan düşürerek  yüzde eksi 0,50'ye çekerken, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık  20 milyar avro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuştu.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin eylül toplantısından bu yana gelen makroekonomik veriler,  yapılan konuşmalar ve açıklamaların değişiklik yapılması için çok az neden ortaya koyduğunu söyledi.

Houte, ECB'nin, toplantıda, beklenenden uzun sürebilecek bir ekonomik yavaşlama görüşünü kesinleştirebileceğini ifade ederek, devam eden dış riskler ve  artan ekonomik belirsizliklerle beraber enflasyon görünümünün aynı derecede zayıf kalacağını kaydetti.

ECB'nin ekonomik değerlendirmelerinde ve politik duruşunda herhangi bir değişiklik olmayacağını savunan Houte, ECB Başkanı Mario Draghi'nin son  toplantısında ileriye yönelik herhangi bir ipucu verilmeyeceğini söyledi.

Houte, ECB'nin yarınki toplantısında, eylülde açıklanan pakete ilişkin yapılan eleştirilere karşılık olarak Mario Draghi'nin güçlü bir savunma yapabileceğini vurguladı.

"GELECEK YIL MEVDUAT FAİZ ORANI YÜZDE EKSİ 0,80'E KADAR İNDİRİLEBİLİR"

Capital Ekonomics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen Reynolds da  Draghi'nin, son toplantısında, muhtemelen başarılarından dolayı tebrik edilmeyeceğini, bunun yerine yönetim komitesindeki bölünmelere odaklanılacağını söyledi.

Reynolds, eylül toplantısından bu yana uygulanan politikalardan ziyade  üyeler arasındaki görüş ayrılıklarına daha fazla dikkat edildiğini kaydetti.

ECB'nin, bu haftaki toplantıda, ileride nasıl daha fazla genişlemeci politikalar uygulanabileceğini görüşeceğini aktaran Reynolds, gelecek yıl mevduat  faiz oranının yüzde eksi 0,80'e kadar indirilebileceğini bildirdi.

"GEÇEN AY YAPILAN GÜNCELLEMELER SON DEĞİL"

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise eylül ayında yapılan büyük politika güncellemelerinden sonra ECB'den bu hafta  değişiklik beklemediğini ifade etti. Küresel ekonomik görünüm göz önünde bulundurulduğunda geçen ay yapılan güncellemelerin son olmadığını belirten Groot,  bankanın yapması gereken birçok şey olduğunu vurguladı.

Bu haftaki toplantıda bütün faiz oranlarının sabit bırakılacağı öngörüsünde bulunan Groot, mevduat faiz oranında aralıkta 10 baz puan daha indirime gidilebileceğini bildirdi. Groot, bu indirim konusunda da ECB yönetiminde bölünme olduğunu ve indirimin 2020 yılına ertelenebileceğini  kaydetti.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert, enflasyon beklentilerinin düşük ve ekonomik gelişmelerin hayal kırıklığı yaratmaya devam etmesi durumunda ECB'nin ilkbaharda genişlemeye yönelik yeni uygulamaları hayata geçirebileceğini söyledi.




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