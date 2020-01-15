Değerli metallerde görülen genel artışa paralel olarak platin yüzde 2.0 artışla son 22 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Platin son 22 ayın en yüksek düzeyini gördü
15.01.2020 15:42
Son güncelleme : 15.01.2020 15:42
AA
Yatırımcılar, gün içinde Beyaz
Sarayda ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşmasını bekliyor.
Anlaşma öncesi değerli metallerde görülen artışa paralel olarak;
- platin yüzde 2.01 artışla 1,004.52 dolara,
- paladyum yüzde 1.47 artışla 2,220.63 dolara,
- gümüş yüzde 0.33 artışla 17.87 dolara,
- altın
yüzde 0.36 artışla 1,552.70 dolara yükseldi.
HSBC, platin ve paladyum için 2020 yılı fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Platin için 2020 yılı tahminini ons başına 920 dolardan 941 dolara çıkaran HSBC, paladyum için tahminini de onsu 1.705 dolardan 2.294 dolara yükseltti. Platin piyasasında bu yıl 474 bin ons ve 2021 yılında 326 bin ons arz fazlası olacağını öngören HSBC, paladyumda ise 2019 yılında 816 bin ons olan arz açığının 2020 lılında 540 bin onsa geriledikten sonra, 2021 yılında 589 bin onsa yükseleceğini öngörüyor.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 121.233
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|Önceki Kapanış
|: 121.423
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121.804
En Düşük
120.442
15:265,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 5,8870
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|Önceki Kapanış
|: 5,8850
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En Düşük
5,8763
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 6,5570
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|Önceki Kapanış
|: 6,5330
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6,5659
En Düşük
6,5414
15:26293,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,12
|Açılış
|: 293,68
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|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|MARTI
|1,17
|92.654.139
|% 15,84
|
|DAGHL
|4,16
|10.585.647
|% 14,92
|
|IDGYO
|3,34
|11.991.019
|% 11,33
|
|BURVA
|17,25
|860.908
|% 11,29
|
|ALKA
|7,48
|68.278.150
|% 10,65
|
|SNGYO
|1,25
|2.980.814
|% -15,54
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,76
|1.185.477.577
|% -0,27
|
|GUSGR
|2,34
|803.611.194
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,09
|640.595.716
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,65
|567.986.900
|% 5,10
|
|PETKM
|4,07
|510.784.762
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,65
|567.986.900
|% 5,10
|
|GUSGR
|2,34
|803.611.194
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,09
|640.595.716
|% -0,64
|
|PETKM
|4,07
|510.784.762
|% -1,45
|
|METRO
|1,49
|137.525.557
|% 9,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6296
|7,6679
|% -0,07
|
|Frank
|6,0742
|6,1108
|% 0,30
|
|Riyal
|1,5638
|1,5716
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|4,80
|
|Altın Gr.
|293
|294
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,67
|
|Yarım
|935
|960
|5,16
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|0,04
|
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