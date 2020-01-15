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Platin son 22 ayın en yüksek düzeyini gördü

15.01.2020 15:42

Son güncelleme : 15.01.2020 15:42
Değerli metallerde görülen genel artışa paralel olarak platin yüzde 2.0 artışla son 22 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.



AA

Yatırımcılar, gün içinde Beyaz Sarayda ABD ve Çin arasında imzalanacak olan ticaret anlaşmasını bekliyor.

Anlaşma öncesi değerli metallerde görülen artışa paralel olarak;

- platin yüzde 2.01 artışla 1,004.52 dolara,
 
- paladyum yüzde 1.47 artışla 2,220.63 dolara,
 
- gümüş yüzde 0.33 artışla 17.87 dolara,
 
- altın yüzde 0.36 artışla 1,552.70 dolara yükseldi.

HSBC, platin ve paladyum için 2020 yılı fiyat tahminlerini yukarı  yönlü revize etti. Platin için 2020 yılı tahminini ons başına 920 dolardan 941 dolara çıkaran HSBC, paladyum için tahminini de onsu 1.705 dolardan 2.294 dolara yükseltti. Platin piyasasında bu yıl 474 bin ons ve 2021 yılında 326 bin ons arz fazlası olacağını öngören HSBC, paladyumda ise 2019 yılında 816 bin ons olan arz açığının 2020 lılında 540 bin onsa geriledikten sonra, 2021 yılında 589 bin onsa yükseleceğini öngörüyor.





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