Polonya`nın milli hava yolu şirketi LOT`un, iflas eden Thomas Cook`a ait Alman tatil hava yolu markası Condor`u satın aldığı bildirildi.
Polonyalı LOT, Alman tatil hava yolu Condor’u satın alıyor
24.01.2020 15:20
Son güncelleme : 24.01.2020 15:20
AA
LOT’tan yapılan açıklamada, Polonya LOT’un sahibi Polish Aviation Group'un (PGL), Condor'u satın aldığı belirtildi.
Satın almanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, gerekli izinlerin alınmasından sonra bu yılın nisan ayına kadar sürecin tamamlanması bekleniyor.
PGL Yönetim Kurulu Başkanı Rafal Milczarski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Condor'un satın alınmasının PGL’nin stratejisine uygun olduğunu belirterek, “Condor’un Almanya’daki ikonik markasını geliştirmek ve Avrupa’daki diğer pazarlara ulaştırmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.
Thomas Cook'un aksine, Condor'un Alman Kalkınma Bankası Kfw ve federal hükümetten 380 milyon euro
köprü kredisi alarak iflasdan kurtulmuştu.
LOT'un açıklamasında bu kredinin tamamen geri ödeneceği de belirtildi.
1956 yılında kurulan Condor, her yıl Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’da 90 tatil noktasına yıllık 9 milyondan fazla yolcu taşıyor.
2018-2019 mali döneminde şirketin satışları 1,7 milyar euroya ulaşırken karı da 57 milyon euro olarak kayıtlara geçti.
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BIST En Aktif Hisseler
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|% 17,82
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|YUNSA
|16,30
|108.018.694
|% 15,68
|
|KFEIN
|14,06
|111.747.739
|% 15,15
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|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|SAMAT
|2,51
|2.839.804
|% 14,61
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|440.095
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,92
|22.266.762
|% -10,81
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,33
|1.247.779.441
|% 0,63
|
|KRDMD
|2,96
|550.025.987
|% -0,34
|
|PETKM
|4,03
|510.060.871
|% -0,25
|
|ADESE
|2,62
|491.926.241
|% 13,42
|
|GARAN
|11,87
|374.150.173
|% -1,58
|
|ADESE
|2,62
|491.926.241
|% 13,42
|
|KRDMD
|2,96
|550.025.987
|% -0,34
|
|EKGYO
|1,65
|212.607.560
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|510.060.871
|% -0,25
|
|OZGYO
|2,05
|242.200.739
|% 17,82
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7610
|7,7999
|% -0,06
|
|Frank
|6,1018
|6,1386
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5807
|1,5886
|% 0,18
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.560
|1.560
|-2,60
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|Altın Gr.
|298
|298
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.971
|2.000
|6,00
|
|Tam
|1.963
|2.013
|5,13
|
|Yarım
|949
|974
|2,48
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,31
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