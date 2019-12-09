GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

09.12.2019 11:56

Son güncelleme : 09.12.2019 11:56
AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.



AA

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 150 baz puan  indirim oldu.

Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.

24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:41108.503
Değişim :  -0,34% |  -366,25
Açılış :  108.896  
Önceki Kapanış :  108.869  
En Yüksek
108.975 En Düşük
108.139
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 6,33 51.216.745 % 19,89  
DURDO 13,35 3.456.886 % 13,62  
IHLAS 0,84 76.239.494 % 12,00  
UZERB 2,69 49.951 % 9,80  
RYGYO 3,35 9.671.407 % 9,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6132 7,6514 % 0,42  
Frank 5,8340 5,8692 % 0,20  
Riyal 1,5424 1,5501 % 0,25  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 1,04  
Altın Gr. 273 273 1,01  
Cumhuriyet 1.802 1.829 3,00  
Tam 1.800 1.845 6,67  
Yarım 870 892 3,22  
Çeyrek 436 446 1,61  
Gümüş.Ons 16,59 16,61 0,01  
Gümüş Gr. 3,10 3,10 0,01  
B. Petrol 64,14 64,14 -0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru