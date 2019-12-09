AA Finans`ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
09.12.2019 11:56
Son güncelleme : 09.12.2019 11:56
AA
AA Finans'ın Para
Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 150 baz puan indirim oldu.
Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.
24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.
11:41108.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -366,25
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.975
En Düşük
108.139
11:415,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
11:416,4240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,4060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4267
En Düşük
6,3863
11:41272,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,67
|Açılış
|: 272,47
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,07
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.216.745
|% 19,89
|
|DURDO
|13,35
|3.456.886
|% 13,62
|
|IHLAS
|0,84
|76.239.494
|% 12,00
|
|UZERB
|2,69
|49.951
|% 9,80
|
|RYGYO
|3,35
|9.671.407
|% 9,48
|
|SMART
|7,66
|1.526.952
|% -19,96
|
|EKIZ
|0,59
|3.630
|% -9,23
|
|FONET
|5,89
|4.195.379
|% -7,97
|
|MAALT
|46,66
|3.881.674
|% -6,04
|
|FMIZP
|31,06
|6.035.322
|% -5,82
|
|ISFIN
|3,16
|275.178.224
|% 3,61
|
|THYAO
|13,72
|270.726.720
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,60
|173.081.240
|% 1,31
|
|KRDMD
|2,41
|128.191.769
|% 0,00
|
|ASELS
|19,39
|127.620.984
|% 0,21
|
|IHLAS
|0,84
|76.239.494
|% 12,00
|
|ISFIN
|3,16
|275.178.224
|% 3,61
|
|IHLGM
|0,90
|70.468.759
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,51
|98.605.197
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,41
|128.191.769
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% 0,42
|
|Frank
|5,8340
|5,8692
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5424
|1,5501
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|1,04
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.829
|3,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|6,67
|
|Yarım
|870
|892
|3,22
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,61
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,25
|