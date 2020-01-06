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Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta geriledi

06.01.2020 15:09

Son güncelleme : 06.01.2020 15:09
Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2019`da TÜFE bazında 1,20 puan azalarak 76,17`ye düştü.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici  verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 2019  yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,20 puan azalışla 76,17'ye indi.  Endeks, kasım ayında 77,37 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan  azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.

Türk lirasının değeri, 2019'un aralık ayında bir önceki yılın aynı  ayına göre TÜFE bazında 0,20 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,87 puan azaldı.





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