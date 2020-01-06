Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta geriledi













AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 2019 yılının aralık ayında bir önceki aya kıyasla 1,20 puan azalışla 76,17'ye indi. Endeks, kasım ayında 77,37 düzeyinde bulunuyordu.



Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 2,19 puan azalarak 82,07'den 79,88'e geriledi.



Türk lirasının değeri, 2019'un aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,20 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,87 puan azaldı.