Reel efektif döviz kuru endeksi, eylülde TÜFE bazında 0,26 puan azalarak 76,66`ya geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
04.10.2019 14:59
Son güncelleme : 04.10.2019 14:59
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif
döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,26 puan düşerek 76,66'ya indi. Endeks, ağustos ayında 76,92 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif
döviz kuru endeksi, eylülde bir önceki aya göre 1,45 puan gerileyerek 83,15'ten 81,70'e düştü.
Türk lirasının değeri, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,16 puan, Yİ-ÜFE bazında 11,66 puan arttı.
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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103.875
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14:435,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Önceki Kapanış
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5,7121
En Düşük
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14:436,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 6,2470
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|Önceki Kapanış
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14:43276,37
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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277,07
En Düşük
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