GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Reel Kesim Güven Endeksi yükseldi

26.12.2019 10:31

Son güncelleme : 26.12.2019 10:47
Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) açıklandı.

Buna göre, RKGE, aralıkta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 102  seviyesinden 103,6'ya yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım  harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam  istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin  değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş  miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış  yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir  önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,7 seviyesine çıktı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 14

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. İç piyasa sipariş  miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine  dönerken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise  zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin  mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlenerek  devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin  artış yönlü beklentiler bir önceki ay seviyelerinde devam ederken, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler ise  güçlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç  aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyir de güçlenerek devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler  ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.  Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir  önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki  aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,8'e yükselirken,  aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,9'a, daha kötümser olduğunu  belirtenlerin oranı ise yüzde 12,3'e geriledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:31113.914
Değişim :  0,52% |  584,49
Açılış :  113.514  
Önceki Kapanış :  113.329  
En Yüksek
113.923 En Düşük
113.514
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 43,24 12.457.921 % 15,00  
QNBFL 128,30 810.610 % 14,96  
INFO 6,08 6.080 % 14,93  
ISFIN 3,85 199.233.078 % 9,69  
BALAT 0,94 78.815 % 9,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6899 7,7284 % 0,25  
Frank 6,0280 6,0644 % -0,07  
Riyal 1,5768 1,5847 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.504 1.504 4,36  
Altın Gr. 287 287 0,49  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,95 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,04  
B. Petrol 67,38 67,38 0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru