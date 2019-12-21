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Reeskont ve avans faiz oranları belirlendi

21.12.2019 10:40

Son güncelleme : 21.12.2019 10:47
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı belirlendi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 12,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık yüzde 13,75 olarak tespit edildiği bildirildi.

Belirlenen bu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.




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