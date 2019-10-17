Chicago Fed Başkanı Charles Evans, yetkililerin hala para piyasalarında likiditeyi arttırmaya yönelik çözümleri değerlendirdiğini ve rezervlerin neden bankacılık sistemi içinde dolaşımda olmadığını incelediğini söyledi.
`Rezervlerle daha uzun mücadele edilebilir`
17.10.2019 09:35
Son güncelleme : 17.10.2019 09:39
Fed, geçtiğimiz hafta bankacılık
sistemindeki rezervlerin yaklaşık 1,5 trilyon dolara veya eylül ayı başlarında para piyasası
oranlarında oynaklık yaşanmadan önceki seviyesine getirmek için bir ay içinde kısa vadeli hazine bonosu olarak 60 milyar dolar
alacağını açıkladı.
Chicago Fed
Başkanı Charles Evans konuyla ilgili Fed
yetkililerinin "Bizim istediğimizden daha uzun süre mücadele edebileceğini" söyledi.
Evans, bunun sadece rezevlerin seviyesinin olmadığını ikinci bir boyutunun rezervlerin az sayıda daha büyük bankalarda yoğunlaşması olduğunu vurguladı.
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