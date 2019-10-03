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Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısı

03.10.2019 11:20

Son güncelleme : 03.10.2019 11:20
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı.



AA

Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Sberbank’a ait geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalındı.

Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya’da yasaklı olan  bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde, bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi kartına ilişkin bilgiyi potansiyel  müşterilere “deneme” amacıyla sunduğu öne sürüldü.

Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra, kredi kartına ait mali bilgiler de yer alıyor.

Halihazırda 18 milyon geçerli kredi kartına sahip Sberbank’tan yapılan açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık tarihinin en büyüğü olduğunu kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık sektörü için büyük olacağı görüşünde birleşiyor.

Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız  Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Çin ve Hindistan'da da faaliyet gösteriyor.




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