Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın müşterilerine ait 60 milyon kredi kartına ilişkin bilgiler çalınarak satışa çıkarıldı.
Rus bankacılık tarihinin en büyük sızıntısı
03.10.2019 11:20
Son güncelleme : 03.10.2019 11:20
AA
Rus Kommersant gazetesinde yer alan habere göre, Sberbank’a ait geçerli ve geçersiz toplam 60 milyon kredi
kartına ilişkin bilgiler çalındı.
Söz konusu kredi
kartlarına ilişkin bilgilerin, Rusya’da yasaklı olan bir internet forumunda satışa çıkarıldığı bilgisine yer verilen haberde, bilgileri satışa çıkaran şahısların 200 kredi
kartına ilişkin bilgiyi potansiyel müşterilere “deneme” amacıyla sunduğu öne sürüldü.
Satışa sunulan bilgiler arasında detaylı şahsi bilgilerin yanı sıra, kredi
kartına ait mali bilgiler de yer alıyor.
Halihazırda 18 milyon geçerli kredi
kartına sahip Sberbank’tan yapılan açıklamada, söz konusu sızıntıya ilişkin kurum içerisinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Uzmanlar, sızıntının Rus bankacılık
tarihinin en büyüğü olduğunu kaydederek, sonuçlarının tüm bankacılık
sektörü için büyük olacağı görüşünde birleşiyor.
Avrupa’nın da en büyük bankaları arasında yer alan Sberbank, Bağımsız Devlet Topluluğu, Orta ve Doğu Avrupa'nın yanı sıra Türkiye, Çin ve Hindistan'da da faaliyet gösteriyor.
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