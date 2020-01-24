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Rus enerji sektörü AB’nin iklim değişikliği adımlarına hazırlanıyor

24.01.2020 13:49

Son güncelleme : 24.01.2020 13:49
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Maksim Oreşkin, iklim değişikliği ve Avrupa Birliği’nde buna ilişkin atılan adımların petrol ve doğal gaz talebini etkileyeceğini belirterek, "Rus ekonomisini, yaşanacak değişime şimdiden hazırlamamız gerek" dedi.



AA

Rusya’da kurulan yeni hükümette ekonomik kalkınma bakanlığı koltuğunu bırakarak bugün Putin’in yardımcılığı görevine getirilen Oreşkin, İsviçre'nin  Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya 24’e değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasını, uluslararası ticaret  açısından “mayın” olarak tanımlayan Oreşkin, ““Avrupalılar, Çin’in, ithalatında  Avrupa ürünleri yerine Amerikan ürünlerini ikame edeceği konusunda tepki  gösteriyorlar. Bu durum, ABD-Çin-Avrupa ekseninde, diğer ülkelerin de katılımıyla  2021-2022’de ticari uyuşmazlıkları artıracak.” diye konuştu.

AB’nin iklim değişikliğine yönelik hamlelerini de değerlendiren  Oreşkin, “AB, 2050’ye kadar karbon salımını sıfıra indirmek istiyor. Çok iddialı  bir hedef, ancak bu hedef Rusya’nın en büyük doğal gaz ve petrol pazarını  değiştirecek. Rus ekonomisini, yaşanacak değişime şimdiden hazırlamamız gerek.”  dedi.

Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz ihracatı 2019’da 201,9 milyar metreküple  rekor seviyeye çıkarken, Avrupa, toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30’unu  Rusya’dan karşılıyor.




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