Rusya bütçe fazlası verdi















Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak-Eylül döneminde 15 trilyon 34 milyar ruble tutarında, GSYH'nin yüzde 3,8'i üzerinde bütçe fazlası verdi.Rusya, 2019 yılının tamamında 20,17 trilyon ruble bütçe fazlası vermeyi hedefliyor.