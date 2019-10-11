Rusya, 9 ayda 15,03 trilyon ruble bütçe fazlası verdi.
Rusya bütçe fazlası verdi
11.10.2019 11:06
Son güncelleme : 11.10.2019 11:06
Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak-Eylül döneminde 15 trilyon 34 milyar ruble tutarında, GSYH'nin yüzde 3,8'i üzerinde bütçe fazlası verdi.
Rusya, 2019 yılının tamamında 20,17 trilyon ruble bütçe fazlası vermeyi hedefliyor.
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