Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020 yılında euro ve yuan cinsinden Eurobond ihracı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Rusya euro ve yuan cinsinden Eurobond ihracı üzerinde çalışıyor
21.10.2019 09:33
Son güncelleme : 21.10.2019 09:33
IMF-Dünya Bankası toplantıları sonrasında Washington'da gazetecilere açıklama yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD Doları
cinsinden borçlanmalarına getirilen sınırlamaların şu an için problem oluşturmadığını ifade etti.
Siluanov, "Yaptırımların etkisini gelecek yıl göreceğiz, euro
veya yuan
cinsinden Eurobond ihracı gündeme gelebilir" diye konuştu.
Siluanov, Rusya'nın ABD'nin yaptırımları sonrasında ABD Doları cinsinden Eurobond ihracı planı olmadığını da vurguladı.
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