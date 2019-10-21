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Rusya euro ve yuan cinsinden Eurobond ihracı üzerinde çalışıyor

21.10.2019 09:33

Son güncelleme : 21.10.2019 09:33
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020 yılında euro ve yuan cinsinden Eurobond ihracı üzerinde çalıştıklarını söyledi.



IMF-Dünya Bankası toplantıları sonrasında Washington'da gazetecilere açıklama yapan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD Doları cinsinden borçlanmalarına getirilen sınırlamaların şu an için problem oluşturmadığını ifade etti.

Siluanov, "Yaptırımların etkisini gelecek yıl göreceğiz, euro veya yuan cinsinden Eurobond ihracı gündeme gelebilir" diye konuştu.

Siluanov, Rusya'nın ABD'nin yaptırımları sonrasında ABD Doları cinsinden Eurobond ihracı planı olmadığını da vurguladı.




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