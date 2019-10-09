Dünya Bankası, Rusya için 2019 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,2`den yüzde 1 seviyesine indirdi.
Rusya için büyüme tahmini düşürüldü
09.10.2019 10:42
Son güncelleme : 09.10.2019 11:05
Rusya ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,3 ile son 6 yılın en yüksek büyümesini göstermişti.
Rusya Merkez Bankası
da geçen ay 2019 için büyüme tahminini yüzde 0,8-1,3 aralığına indirmişti.
Dünya Bankası, Rusya için 2020 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini ise yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürdü.
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