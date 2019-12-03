Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bu hafta gerçekleşecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü toplantısında, üretim kısıntısı anlaşmasındaki kotaları gündeme getireceklerini bildirdi.
Rusya OPEC toplantısında üretim kotalarını gündeme getirecek
03.12.2019 14:59
Son güncelleme : 03.12.2019 14:59
AA
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile devam eden üretim kısıntısı anlaşmasını kasımda yüzde 85 düzeyinde yerine getirdiklerini ifade etti.
Anlaşmayı aralıkta yüzde 100 yerine getirmeyi planladıklarını aktaran Novak, "Viyana'daki toplantıda petrol piyasalarındaki son gelişmelerin yanı sıra, kotaları da gündeme getireceğiz. Gaz kondensat üretimimizin kotalara dahil edilmemesini istiyoruz." dedi.
Rusya'da özellikle kış aylarında artan gaz kondensat üretimi, petrol üretimini de artırıyor. Bu nedenle petrolde arz bolluğuyla karşılaşan Rusya, üretim kotasının artırılmasını istiyor.
UKRAYNA-RUSYA DOĞAL GAZ GÖRÜŞMELERİ
Ukrayna ile Rusya arasında devam eden doğal gaz görüşmelerini de değerlendiren Novak, "Şirketler hazır olursa, 5 Aralık'ta konuyu istişare etmek üzere toplanmaya hazırız." diye konuştu.
Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderilmesine yönelik transit sözleşmenin 1 yıl uzatılması için resmi teklifini Naftogaz'a bir süre önce göndermişti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşme süresi yıl sonu itibarıyla bitiyor.
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