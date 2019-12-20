GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Rusya-Ukrayna Avrupa’ya gaz transferinde `prensipte` anlaştı

20.12.2019 18:04

Son güncelleme : 20.12.2019 18:04
Rus doğal gazının alımı ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkinin gerçekleştirilmesi için Rusya ile Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.



AA

Almaya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcüsü Beate Baron, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Almanya’nın ev sahipliğinde Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna’nın katıldığı üç taraflı müzakerelerde Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transfer edilmesine yönelik “prensipte” anlaşmaya varıldığını söyledi.

Baron, “Dün prensipte bir anlaşmaya vardılar ve bu ilk önemli adımdı” diye konuştu.

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transfer edilmesine ilişkin yeni anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin müzakerelerin bugün devam ettiğini belirten Baron, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’ın da görüşmelere katıldığını kaydetti.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz transfer sözleşmesi bu yılın sonunda doluyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:48111.249
Değişim :  0,59% |  649,18
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.636 En Düşük
110.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,39 778.279.327 % 19,86  
MTRYO 7,01 10.856.675 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.730 % 14,91  
ESCOM 1,38 6.471.488 % 12,20  
IHLGM 0,97 194.383.290 % 10,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7183 7,7570 % 0,09  
Frank 6,0261 6,0624 % -0,46  
Riyal 1,5782 1,5862 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 0,28  
Altın Gr. 282 283 -0,21  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,20 17,22 0,13  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,03  
B. Petrol 66,27 66,27 -0,27  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru