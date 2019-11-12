Rusya`da sermaye çıkışının, bu yılın ocak-ekim döneminde 31,6 milyar dolar olduğu bildirildi.
Rusya`da sermaye çıkışı düştü
12.11.2019 16:55
Son güncelleme : 12.11.2019 16:55
AA
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ülkede geçen yılın ocak-ekim döneminde sermaye çıkışının 41,2 milyar dolar
iken, rakamın bu yılın aynı döneminde 31,6 milyar dolara gerilediği kaydedildi.
Açıklamada, özellikle dış borç ödemelerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha az olduğu, bu nedenle sermaye çıkışında düşüşün devam ettiği belirtildi.
Merkez Bankası tahminlerine göre, Rusya'da bu yıl toplamda 40 milyar dolarlık sermaye çıkışının gerçekleşmesi bekleniyor.
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